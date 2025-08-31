Ministro de Finanzas presume superávit en Santa Clara mientras en Cuba la crisis económica se profundiza

Vídeos relacionados:

El ministro de Finanzas y Precios de Cuba, Vladimir Regueiro Ale, viajó a Santa Clara para destacar que la provincia presenta un superávit en sus cuentas y un “potencial de desarrollo” que, según afirmó, permitiría impulsar proyectos locales sin necesidad de emitir más dinero, medida que, aseguró, agravaría la inflación y los desequilibrios nacionales.

La visita, reseñada por los medios oficiales Telecubanacán y Estereocentro, insistió en mostrar una imagen de gestión financiera favorable en un territorio que, a juicio del ministro, podría convertirse en ejemplo de administración eficiente.

Regueiro aseguró que este excedente permitirá “invertir en proyectos que mejoren la vida de los villaclareños” y que la clave está en redistribuir los recursos con transparencia y participación ciudadana.

También mencionó sectores con “gran potencial aún por explotar” como el turismo, la agricultura y la industria local, que podrían convertirse en motores de dinamización económica si se aprovechan con creatividad e innovación.

Según reportó Telecubanacán, Regueiro alertó además sobre la urgencia de gestionar mejor la recaudación de ingresos, incluidas las multas y la deuda tributaria, al tiempo que se buscan nuevas estrategias para captar fondos en medio del encarecimiento constante de los precios.

El ministro reconoció que, pese a los resultados positivos en Santa Clara, aún queda mucho por hacer para que ese superávit se traduzca en un verdadero crecimiento sostenido de los territorios.

Un contraste con la realidad del país

El optimismo exhibido en Santa Clara contrasta con el panorama nacional de penuria que atraviesan millones de cubanos. Mientras el ministro hablaba de superávit y “gran potencial”, en el país se acumulan apagones de hasta 13 horas, inflación de más del 500 %, escasez de alimentos básicos y una crisis que muchos economistas comparan, e incluso consideran más grave, que la del Período Especial.

Recientes informes confirman que la economía cubana cayó un 1,1 % en 2024 y que el desplome acumulado desde 2019 supera el 11 %. La CEPAL ha pronosticado otros dos años de contracción o estancamiento, con un PIB negativo en 2025 (−1,5 %) y apenas un 0,1 % de crecimiento en 2026.

En paralelo, la crisis energética se ha recrudecido con el déficit eléctrico rondando los 1,725 MW, que deja a barrios enteros sin corriente durante jornadas completas, lo que paraliza la producción, afecta la vida cotidiana y aumenta la desesperanza de la población.

Sin embargo, frente a la vivencia colectiva de precariedad, las palabras sobre superávit en Santa Clara adquieren un tono de propaganda oficial, más que de alivio tangible para una población golpeada por la inflación, los apagones y la falta de expectativas de futuro.

