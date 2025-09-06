Muere director de la agrupación “Unión Atenas” en Matanzas

Vídeos relacionados:

La muerte de Ernesto Menéndez Peñate, director de la agrupación de música popular Unión Atenas, ha enlutado al mundo cultural de Matanzas.

La noticia fue confirmada por la página Cultura Matancera, que expresó sus condolencias a familiares y amigos, y generó de inmediato múltiples mensajes de pesar en redes sociales.

Uno de los más sentidos fue el del músico Ethiel Failde, director de la Orquesta Faílde, quien recordó a Menéndez como un hombre generoso y solidario. “Fue de los pocos (por no decir el único) que me tendió la mano cuando comencé con La Faílde, cuando no tenía instrumentos ni idea de cómo comercializarme o dialogar con la empresa”, escribió.

Para Failde, su fallecimiento significa la pérdida de un “ejemplo de luchador” al que le guardaba un cariño y agradecimiento profundos.

También el internauta Evian Montejo Bayona lo despidió como un “luchador incansable de la música cubana”, destacando el vacío que deja entre sus colegas y amigos.

La agrupación Unión Atenas, fundada y dirigida por Menéndez, llevaba en su nombre el símbolo cultural de Matanzas, ciudad reconocida desde el siglo XIX como la Atenas de Cuba por su vida artística y literaria.

Tierra del danzón y de orquestas históricas, Matanzas pierde hoy a uno de sus promotores musicales más activos, que dedicó su vida a mantener viva la tradición de la música popular.

