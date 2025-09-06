Muere director de la agrupación “Unión Atenas” en Matanzas

Vídeos relacionados:
La muerte de Ernesto Menéndez Peñate, director de la agrupación de música popular Unión Atenas, ha enlutado al mundo cultural de Matanzas.
La noticia fue confirmada por la página Cultura Matancera, que expresó sus condolencias a familiares y amigos, y generó de inmediato múltiples mensajes de pesar en redes sociales.
Uno de los más sentidos fue el del músico Ethiel Failde, director de la Orquesta Faílde, quien recordó a Menéndez como un hombre generoso y solidario. “Fue de los pocos (por no decir el único) que me tendió la mano cuando comencé con La Faílde, cuando no tenía instrumentos ni idea de cómo comercializarme o dialogar con la empresa”, escribió.
Para Failde, su fallecimiento significa la pérdida de un “ejemplo de luchador” al que le guardaba un cariño y agradecimiento profundos.
Lo más leído hoy:
También el internauta Evian Montejo Bayona lo despidió como un “luchador incansable de la música cubana”, destacando el vacío que deja entre sus colegas y amigos.
La agrupación Unión Atenas, fundada y dirigida por Menéndez, llevaba en su nombre el símbolo cultural de Matanzas, ciudad reconocida desde el siglo XIX como la Atenas de Cuba por su vida artística y literaria.
Tierra del danzón y de orquestas históricas, Matanzas pierde hoy a uno de sus promotores musicales más activos, que dedicó su vida a mantener viva la tradición de la música popular.
Preguntas frecuentes sobre el fallecimiento de Ernesto Menéndez Peñate y su impacto en la música cubana
¿Quién fue Ernesto Menéndez Peñate y cuál fue su contribución a la música cubana?
Ernesto Menéndez Peñate fue el director de la agrupación de música popular Unión Atenas, conocida en Matanzas por su labor en la promoción de la música cubana. Dedicó su vida a mantener viva la tradición de la música popular en la ciudad reconocida como la Atenas de Cuba, aportando significativamente al enriquecimiento cultural de la región.
¿Cómo ha reaccionado la comunidad cultural de Matanzas ante la muerte de Menéndez Peñate?
La comunidad cultural de Matanzas ha expresado un profundo pesar por la muerte de Menéndez Peñate. Numerosas figuras del ámbito musical, como Ethiel Failde y Evian Montejo Bayona, han destacado su generosidad y dedicación, reconociéndolo como un luchador incansable por la música cubana que deja un vacío significativo entre sus colegas y amigos.
¿Qué simboliza la agrupación Unión Atenas en la cultura de Matanzas?
La agrupación Unión Atenas simboliza el patrimonio cultural de Matanzas, una ciudad apodada la Atenas de Cuba por su rica vida artística y literaria desde el siglo XIX. Bajo la dirección de Menéndez Peñate, la agrupación se dedicó a preservar y difundir la música popular cubana, contribuyendo al legado cultural de la región.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.