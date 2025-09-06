San Antonio de los Baños y Mariel entre los más golpeados por lluvias en Artemisa

Vídeos relacionados:
Las intensas lluvias que azotaron este viernes la provincia de Artemisa dejaron a los municipios de San Antonio de los Baños y Mariel entre los más afectados, con reportes de acumulados considerables y daños aún por evaluar, en un territorio donde la vulnerabilidad estructural es un problema constante.
De acuerdo con la información publicada por el meteorólogo Raydel Ruisanchez en su perfil de Facebook, las precipitaciones fueron numerosas en la tarde, con especial incidencia en las zonas del interior y del norte de la provincia.
El mayor acumulado se registró en la estación meteorológica automática de Mariel, con 41,1 milímetros de lluvia en pocas horas, lo que evidencia la magnitud del fenómeno.
Las imágenes divulgadas corresponden al municipio de San Antonio de los Baños, otro de los territorios más golpeados por las precipitaciones, donde se constataron fuertes aguaceros.
Aunque las autoridades locales no han informado sobre daños materiales o afectaciones a la población, la situación vuelve a poner en evidencia la fragilidad de la infraestructura en municipios donde cada lluvia intensa significa un riesgo para viviendas, calles y servicios básicos.
En otra publicación en la propia red social, el meteorólogo indicó que se prevé que las lluvias continúen la tarde de este sábado, especialmente en las regiones occidental y central, donde podrían alcanzar intensidades fuertes, sobre todo en el interior y la costa norte del occidente.
Una amplia zona de baja presión se encuentra ubicada en el este del Golfo de México, lo que genera un flujo húmedo del sur. En los niveles medios y altos de la troposfera, se observa una vaguada sobre el sudeste del golfo de México y la región occidental de Cuba.
Esta situación mantiene altos valores de humedad relativa, que, junto con el calentamiento diurno, favorecen la ocurrencia de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas, especialmente durante las horas de la tarde, explicó Ruisanchez.
Al respecto recomendó evitar cruzar zonas inundadas, no exponerse a las tormentas eléctricas y mantenerse informado sobre las alertas meteorológicas locales.
Cuba es un país sembrado de trampas mortales en sus calles y carreteras, mucho más peligrosos cuando llueven y sobrevienen inundaciones, como lo evidencian denuncias por alcantarillas destapadas y desagües abandonados.
Las intensas lluvias que cayeron en la tarde del miércoles en la ciudad de Bayamo, en la provincia de Granma, provocaron inundaciones en varias calles y repartos del territorio, así como interrupciones del tránsito y afectaciones a la población local.
Una ligera llovizna fue suficiente para que, a fines de agosto, varias calles de La Habana quedaran anegadas, en una muestra más del colapso del sistema de alcantarillado, denunciaron los vecinos de la capital cubana.
Días atrás también se había reportado inundaciones en la Calzada del Cerro, donde videos difundidos por el medio independiente CubaNet mostraron a la emblemática avenida convertida en un río, con el agua alcanzando los portales de las casas.
Las inundaciones urbanas se han convertido en parte del día a día de los habaneros. Semanas antes fuertes lluvias provocaron el colapso de calles y viviendas en varios municipios, y un trágico derrumbe en el Cerro dejó como saldo la muerte de un bebé de apenas cinco meses.
