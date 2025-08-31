Tormenta en Bayamo deja postes y árboles caídos, además de calles inundadas

En la tarde de este sábado una tormenta local severa golpeó la ciudad de Bayamo con tal intensidad que derribó ramas, árboles y postes eléctricos, además de anegar distintas zonas de la urbe como la Plaza de la Patria y el mercado agropecuario del reparto Jesús Menéndez.

Las mayores afectaciones ocurrieron en la cercanía de la sede de Artex, en la avenida Antonio Maceo, de la capital de la provincia de Granma, informó el periódico oficial La Demajagua.

Captura de Facebook/Yanelkys Llera Céspedes

Según el medio de prensa, fuerzas del Cuerpo de bomberos, de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) y la Empresa Eléctrica, acudieron a restablecer lo dañado, mientras que el vicegobernador José Luis Vega Pérez y la jefatura del Puesto de Dirección del Poder Popular en la provincia, dirigían las acciones de recuperación.

Apuntó que la población también se sumó a la tala de árboles, limpieza de escombros y apoyo a los trabajadores movilizados.

Captura de Facebook/Empresa Eléctrica de Granma

Lo más leído hoy:

Por su parte, a través de su perfil en Facebook, la usuaria Yanelkys Llera Céspedes compartió imágenes de lo acontecido.

“Esto sucedió específicamente en la avenida Antonio Maceo, detrás de mi casa. Se fue el fluido eléctrico justo antes de que se cayeran los dos postes, si no ni imaginar lo que hubiera ocurrido”, escribió.

Foto: perfil en Facebook de Empresa Eléctrica de Granma

Asimismo, la Empresa Eléctrica de Granma indicó a través de la propia red social que un grupo de linieros se encontraba trabajando en la reparación de las líneas eléctricas dañadas por la tormenta local severa.

El fenómeno climatológico se suma a una serie de eventos extremos que en los últimos meses han golpeado a varios municipios cubanos, vulnerables por la crisis económica y las limitaciones en recursos para enfrentar emergencias.

Foto: Yanelkys Llera Céspedes

Una ligera llovizna fue suficiente para que varias calles de La Habana quedaran anegadas este sábado, en una muestra más del colapso del sistema de alcantarillado, denunciaron los vecinos de la capital cubana.

Fuertes ráfagas de viento azotaron este viernes la comunidad de Vertientes, en el municipio de Maisí, Guantánamo, lo cual provocó la caída de árboles, afectaciones en cultivos y daños en las cubiertas de varias viviendas.

Según precisó el perfil oficialista de Chely Tamayo, el evento meteorológico, registrado en la tarde de este viernes en la zona de la cooperativa la Ceiba, ocasionó serios perjuicios en plantaciones de plátano, un cultivo esencial para la alimentación de la población local.

Varias familias reportaron desprendimientos parciales en los techos de sus hogares, aunque hasta el momento no se han confirmado personas lesionadas.

El 23 de agosto, una tormenta local severa azotó la ciudad de Santa Clara, en Villa Clara, la tarde de este sábado, con rachas de viento lineales estimadas por encima de los 100 km/h, provocando alarma entre los residentes y daños en varias zonas.

El meteorólogo Raydel Ruisánchez advirtió este domingo sobre la presencia de dos vaguadas que estarán generando condiciones de tiempo inestable sobre Cuba.

Una de ellas se localiza sobre el sudeste del Golfo de México y la otra próxima al oriente del país.

Ambos sistemas, combinados con el fuerte calentamiento diurno y la humedad abundante en diferentes capas de la troposfera, crearán un ambiente propicio para lluvias, chubascos y tormentas eléctricas, principalmente en la región occidental y en zonas del interior y sur del oriente cubano, alertó en Facebook.

Preguntas frecuentes sobre la tormenta en Bayamo y sus consecuencias