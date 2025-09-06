"Si algún día me da por irme a vivir a Cuba, tengo lo mío creado": Cubano en EE.UU. muestra remodelación de su casa en la isla

El usuario cubano de TikTok @la.flecha784, que vive en Estados Unidos, compartió recientemente un video en el que muestra con orgullo la remodelación de su vivienda en Cuba, acompañado del mensaje: “Poco a poco remodelando mi casa en Cuba. Esa sí es mía, no del banco”.

En las imágenes se aprecia el proceso de mejora del inmueble: desde el cambio de rejas hasta la instalación de lámparas, ventiladores recargables, electrodomésticos, sábanas y otros artículos. El video, con miles de reproducciones e interacciones, ha generado un fuerte debate entre usuarios cubanos dentro y fuera de la isla sobre la propiedad, el arraigo y las decisiones personales frente al sistema político cubano.

Ante comentarios que cuestionaban su decisión de invertir en una propiedad en Cuba, el creador respondió: “Tienes toda la razón tampoco tienes que comprar planta. Pero es mi casa. Si algún día me da por irme a vivir a Cuba, tengo lo mío creado. La vida es muy corta y hay que saberla vivir”.

En varias respuestas, el usuario defendió que no salió de Cuba por necesidad ni por motivos políticos. “Gracias a Dios tengo una familia trabajadora y luchona que siempre me dieron una vida decente y nunca vivimos mal”. Agregó que trabaja tanto en Estados Unidos como en Cuba: “En los dos lados para que salgas de la duda”.

A quienes afirmaban que la casa no era realmente suya, sino del Estado cubano, respondió: “La casa es mía, hace 30 años que la tengo y no me la acaban de quitar. Y es el mismo comunismo”. En otro comentario, añadió: “Tengo 20 años aquí en USA y la casa de Cuba es mía desde que nací. No compré nada en Cuba porque ya la tenía. Tengo casa aquí en USA. No está paga, para darte dato extra. Y por último tengo negocio aquí y en Cuba”.

Las reacciones de otros usuarios han sido polarizadas. Mientras algunos lo felicitan por su esfuerzo y lo animan a continuar, muchos otros critican su decisión de invertir en una propiedad en un país donde, según afirman, no existe seguridad jurídica. “Hasta que algún comunista se enamore de ella y te la quiten, recuerda eso”, escribió un comentarista. “Es del banco de Cuba, disfrútala hasta que le guste a algún jefecito o hijito”, opinó otro. También se leyeron mensajes como “Si no estuvieras pinchando acá no hubieras podido invertir allá. No muerdas la mano quien te da de comer”.

El propio creador respondió a muchas de esas críticas con tono directo: “La política los tiene muy mal”, “Lo malo del chismoso y el envidioso es que habla sin conocer a la persona” o “Eso está de más decirlo”. Incluso a quienes lo acusaban de vivir del sistema estadounidense, respondió: “A mí Estados Unidos no me ha regalado nada. Gracias a mí dirás”.

La publicación ha abierto nuevamente un debate dentro de la comunidad cubana sobre el sentido de pertenencia, la nostalgia, la libertad individual y el riesgo de invertir en un país gobernado por un régimen dictatorial como el cubano. También refleja las tensiones entre quienes decidieron emigrar y cortar vínculos con la isla, y quienes mantienen propiedades, negocios o aspiraciones de regresar algún día.

Este no es el único caso reciente. Recientemente la usuaria @diazyeny0 mostró la remodelación de su casa en Caibarién y agradeció a Estados Unidos por haberle permitido alcanzar ese logro. “Gracias a ese gran país... he logrado esto”, dijo, agregando: “Sé que muchos me van a criticar, pero yo no pierdo mis raíces”.

También la tiktoker @grethergarcia9183 compartió la transformación de su casa en Cuba. Ante las críticas por invertir en la isla, respondió: “Si te deportan, te voy a decir ‘mira ahora eres tú el que no hace ni cuatro casas’”.

Contenidos como estos, además de generar millones de vistas, reafirman que la relación de los cubanos emigrados con su país de origen sigue siendo compleja, emocional y profundamente marcada por el sistema político que aún rige en la isla.

