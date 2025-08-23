Destacado cardiólogo vive en una casa en peligro de derrumbe en Guantánamo y lamenta abandono oficial

El doctor Perdomo, reconocido cardiólogo y pediatra en Guantánamo, expuso en redes sociales que tras la tormenta del 15 de agosto su colchón quedó destruido, mientras vive junto a su familia en condiciones deplorables sin recibir ningún tipo de ayuda oficial.
A través de las redes sociales, el propio médico, de 60 años, pidió que se conociera su situación. “Desde la tormenta que azotó a Guantánamo el pasado 15 de agosto, su colchón quedó destruido, y hasta hoy no ha recibido ninguna ayuda”, informó en su página en Facebook el usuario La Tijera.
El especialista, aquejado de varias enfermedades crónicas no transmisibles que le han impedido realizar una misión médica, compartió públicamente la situación que enfrenta junto a su madre, su tía y su hermano, las tres personas con algún tipo de discapacidad, en una vivienda en peligro de derrumbe.
“Nos sentimos totalmente abandonados, nosotros no estamos recuperados”, expresó el galeno, citado a través del perfil de Facebook de Yordania Prevost, del grupo solidario Corazones Unidos, en el oriental territorio.
En redes sociales, usuarios han destacado la paradoja de que un especialista de su talla sobreviva en la miseria, mientras en otros países gozaría de una vida digna y segura gracias a su labor.
La denuncia ha motivado una campaña ciudadana impulsada por el grupo Corazones Unidos, que lanzó un llamado a la comunidad médica cubana dentro y fuera de la isla para reunir apoyo y conseguirle al doctor Perdomo una vivienda digna.
La convocatoria solicita desde aportes en alimentos, medicamentos, aseo, ropa o calzado, hasta contribuciones económicas por cualquier monto, con el fin de aliviar las duras condiciones en las que se encuentra.
Asimismo, fueron compartidas los números de tarjetas en pesos cubanos y en MLC para quienes deseen ayudar.
El caso del doctor Perdomo refleja la crudeza del abandono institucional, donde un profesional de la salud con décadas de servicio se ve forzado a pedir ayuda pública para poder vivir con un mínimo de dignidad.
Una tormenta local severa impactó la ciudad de Guantánamo en la tarde del 5 de agosto, dejando múltiples afectaciones materiales, aunque sin causar víctimas ni heridos.
Según reportó Radio Guantánamo, el fenómeno meteorológico provocó la caída de numerosos árboles, afectaciones en techos de viviendas con cubiertas ligeras, daños en las redes eléctrica y telefónica, así como algunos derrumbes asociados al colapso de estructuras por el impacto de ramas y troncos.
Las autoridades locales recorrieron las zonas más afectadas y el primer secretario del Partido en la provincia, Yoel Pérez García, ordenó la conformación de comisiones de evaluación para contabilizar los daños materiales, señaló el periódico oficial Venecremos.
El propio día, una fuerte tormenta local severa azotó la localidad de Coquitos de Jaibo, en Guantánamo, con importantes daños materiales.
Entre los damnificados, una familia perdió completamente el techo de su vivienda, construida con años de esfuerzo, sin que hasta el momento hayan recibido ayuda concreta de las autoridades.
Según la publicación en Facebook del periodista Yosmany Mayeta Labrada, lo único que han recibido los afectados hasta ahora es una visita simbólica de representantes del Poder Popular, acompañada de frases como “no están desamparados” y “confiamos en la recuperación”, pero sin soluciones reales: ni materiales, ni colchones, ni alimentos, ni promesas concretas de reparación.
La situación ha generado frustración entre vecinos y observadores que se preguntan: ¿Dónde están los recursos que el Estado asegura tener para emergencias? ¿Cuántas familias más siguen esperando respuestas desde ciclones pasados? ¿Quién se hace responsable por la vulnerabilidad en que viven miles de cubanos?
