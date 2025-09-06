Anciano de 79 años desaparecido en La Habana

Vídeos relacionados:

La familia de Eutiquio Pérez Chain, un anciano de 79 años residente en San Francisco de Paula, municipio San Miguel del Padrón, La Habana, está desesperada tras su desaparición desde el pasado domingo.

El señor, que padece problemas de memoria, fue visto por última vez en la zona de Mantilla, municipio Arroyo Naranjo, sin que hasta la fecha se tengan noticias de su paradero.

Según la alerta difundida en Facebook por el usuario La Tijera, Pérez Chain vestía un pantalón claro y un pulóver negro al momento de salir de su casa.

Eutiquio Pérez Chain. Foto: Facebook / La Tijera

Como rasgo distintivo, se señala que su voz suena como si estuviera ronca.

Captura de Facebook / La Tijera

Sus familiares han pedido a la población que, en caso de tener alguna información, contacten de inmediato con los teléfonos de Yumi (5 608 94 60) o Leandro (5 320 89 90), ya que "cualquier dato puede ser vital" para localizarlo.

Redes sociales como única herramienta

El caso ha vuelto a poner en evidencia la ausencia de mecanismos oficiales efectivos para la búsqueda de personas desaparecidas en Cuba.

Ante la falta de protocolos claros, las familias dependen casi por completo de la solidaridad ciudadana y de la difusión en redes sociales para intentar dar con el paradero de sus seres queridos.

En lugar de contar con un sistema estatal de alerta inmediata o de rastreo rápido, los allegados deben recurrir a Facebook, WhatsApp y páginas comunitarias para movilizar apoyo, en un esfuerzo que les genera más incertidumbre que respuestas concretas.

Inseguridad y vacío institucional

La desaparición de Pérez Chain ocurre en un contexto de creciente inseguridad y aumento de la delincuencia en La Habana, donde cada vez son más frecuentes las denuncias de robos, asaltos y personas desaparecidas.

Sin embargo, la lentitud en la intervención oficial y la falta de coordinación entre las instituciones estatales hacen que los familiares carguen con una responsabilidad que debería recaer en los organismos competentes.

Activistas y ciudadanos han señalado que, en un escenario donde cada hora resulta crucial, la ausencia de protocolos transparentes y efectivos por parte del gobierno pone en mayor riesgo a los desaparecidos, especialmente a los adultos mayores y personas vulnerables.

Un llamado urgente

El caso de Eutiquio Pérez Chain no es aislado: refleja una problemática creciente en Cuba, donde la falta de políticas públicas claras en materia de prevención y atención a desapariciones erosiona la confianza ciudadana en la capacidad del Estado para garantizar seguridad.

Mientras tanto, la familia de este anciano vive en zozobra, aferrada a la esperanza de que la solidaridad popular ayude a encontrarlo y lo devuelva sano y salvo a casa.