Tres medallas y una mención para Cuba en Olimpiada Física

Cuatro estudiantes de Cuba conquistaron una medalla de plata, dos de bronce y una mención honrosa en la X Olimpiada Centroamericana y del Caribe de Física (Occafi 2025), celebrada en República Dominicana.

La oficialista Radio Cadena Agramonte reportó que Rosmary Fernández Tamayo, alumna del IPVCE Luis Urquiza Jorge de Las Tunas, obtuvo la medalla de plata.

La joven de 17 años destacó que la competencia fue una experiencia muy gratificante en lo individual y para el equipo.

Fernández, quien iniciará la carrera de Ciencias de la Computación, ya había conseguido una mención honorífica en la edición pasada en El Salvador y participó en la Olimpiada Científica Internacional de Física en Rusia.

Los bronces fueron para Diago García Herrera, del IPVCE Ernesto Che Guevara de Villa Clara, y José Ángel Machín Fuentes, del IPVCE Antonio Maceo de Santiago de Cuba.

Machín también compitió en Moscú y se prepara para estudiar Física Nuclear, mientras García ingresará en ingeniería automática.

El más joven, Leiniel Valdés Fernández, obtuvo una mención honrosa. Valdés cursará el duodécimo grado en el IPVCE Ernesto Che Guevara de Villa Clara.

Los acompañaron los entrenadores nacionales de Física, Josvany Sánchez Granados y Uberlando Labrada, junto al embajador de Cuba en República Dominicana, Ángel Arzuaga.

En el certamen participaron delegaciones de diez países de la región. El peruano Sebastián Choque logró una medalla de oro y fue reconocido por su desempeño en las pruebas teórica y experimental.

La viceministra dominicana de Educación, Ancell Scheker, resaltó el esfuerzo de los jóvenes y los convocó a profundizar en el estudio de las ciencias.

Por su parte, Francisco Edgardo Soriano, presidente del Secretariado Permanente de Occafi, destacó que el recurso más valioso de cada país son sus jóvenes.

El desempeño reciente de estudiantes cubanos en certámenes científicos internacionales confirma una tendencia ascendente en el talento académico joven de la isla.

Un ejemplo claro fue el de Sergio Daniel Santiesteban Sarmiento, alumno del IPVCE Lenin en La Habana, quien obtuvo una Mención Honorífica en la Olimpiada Internacional de Física celebrada en París, destacando entre casi 400 participantes de 94 países.

Este resultado se suma al desempeño notable de los representantes cubanos en otras disciplinas científicas. En junio, jóvenes cubanos obtuvieron ocho medallas en la Olimpiada Iberoamericana de Matemática Universitaria, incluyendo varias preseas de oro y plata, en un evento que reunió a los mejores talentos de la región.

La excelencia no se ha limitado a las matemáticas o la física. En la Olimpiada Centroamericana y del Caribe de Química, celebrada en El Salvador, dos adolescentes cubanos se alzaron con las únicas medallas de oro en competencia, destacando en las pruebas teóricas y experimentales.

También ha sido relevante la participación de Cuba en la Olimpiada Iberoamericana de Química, donde cuatro estudiantes representaron al país frente a delegaciones de una veintena de países.

A pesar de las carencias materiales y los desafíos estructurales del sistema educativo cubano, la delegación demostró una sólida preparación teórica y práctica.

En el campo de las matemáticas, otro grupo de jóvenes logró cinco menciones honoríficas en la Olimpiada Internacional de Matemática, celebrada en el Reino Unido. E

