Escuelas en Matanzas inician curso escolar con déficit de más de dos mil profesores

Escuelas de Matanzas regresan a clases entre carencias, reubicaciones y falta de profesores

La provincia de Matanzas comienza el curso 2025-2026 con un déficit de 2,033 docentes en todos los niveles de enseñanza, una carencia que las autoridades intentan cubrir con contratos por hora, estudiantes universitarios y personal no especializado, pese a que más de 98,000 alumnos volverán a las aulas en más de 500 centros educativos.

El déficit docente fue confirmado por la subdirectora general de Educación Provincial, Eledis Abreu Domech, quien precisó que de una necesidad de 9,511 maestros solo se cubren 7,478 plazas.

La alternativa, explicó, ha sido recurrir a 615 contratos por hora, 385 estudiantes de programas como Educando por amor - contingente conformado por estudiantes universitarios-, además de bibliotecarias, psicólogos, logopedas y especialistas de producción.

Los municipios más afectados son Matanzas, Colón y Cárdenas, donde incluso el IPVCE arranca con una falta de 10 profesores en asignaturas clave como Matemática, Español, Biología e Informática, infirmó el periódico oficial Girón.

Las autoridades también reconocen que la formación pedagógica es la enseñanza más golpeada, con apenas 191 nuevos ingresos, una cifra que compromete la reposición de plazas en los próximos años.

Mientras tanto, las familias esperan “buenos maestros” para sus hijos, aunque la mayoría de los jóvenes evita matricular en carreras pedagógicas.

El panorama se complica con la ausencia de libros impresos -faltan por entrar 19 títulos- para los grados en que se aplica el Tercer Perfeccionamiento, la reubicación de estudiantes en al menos cinco instituciones por problemas constructivos y la falta de uniformes en niveles como décimo grado.

A esto se suman quejas por tallajes incorrectos y la persistente crisis de transporte y alimentación en los centros internos.

Pese a los problemas, las autoridades locales aseguran que está garantizada la base material mínima, “las libretas del curso completo con norma ajustada” y dos lápices por estudiante, además de recursos básicos para alumnos en situación de vulnerabilidad.

El curso se inaugurará oficialmente con un acto en la escuela primaria René Fraga Moreno, en la capital provincial, dedicado al centenario de Fidel Castro (1926-2016).

La provincia de Sancti Spíritus también comenzará el curso escolar 2025-2026 con unas 2,000 plazas de profesores sin cubrir, algo que se traduce en solo 68 % de cobertura docente lo cual golpea directamente la calidad de la enseñanza.

Asimismo Camagüey enfrenta el nevo periodo lectivo con un déficit superior a los 2,000 maestros, lo que equivale a una cobertura de apenas 75,5%, para enfrentar las clases a unos 98,000 estudiantes matriculados.

Cuba inició el curso escolar 2024-2025 con un déficit de 24,000 profesores, en un contexto de un elevado éxodo migratorio, así como una galopante inflación y bajos salarios y pensiones, como parte de la crisis multisistémica en que se encuentra hundida la isla.

Más de 1,5 millones de estudiantes cubanos se preparan para iniciar el 1 de septiembre un nuevo curso escolar en medio de apagones, déficit de uniformes y el deterioro de las infraestructuras educativas.

Citada por el portal oficialista Cubadebate, la ministra de Educación, Naima Ariatne Trujillo Barreto, admitió que la apertura depende de “soluciones creativas” y del apoyo comunitario.

Contrastó que, por ejemplo, Santiago de Cuba asegura 99 % de cobertura docente, pero que no existe homogeneidad en el país y que muchas aulas solo pudieron prepararse gracias a cooperativas, empresas locales y familias.

La industria textil tampoco logró cubrir la demanda. De los más de 3,6 millones de uniformes previstos, apenas se produjeron 2,2 millones.

El pasado miércoles, el programa televisivo Mesa Redonda, la propia Trujillo que los estudiantes cubanos deberán compartir una misma libreta entre dos asignaturas, a partir de la denominada “norma ajustada”, reflejo de la precariedad que abarca la educación pública.

Esto equivale a decir que cada niño de primaria tendrá tres cuadernos para seis materias, o que en secundaria deberá partirlos por mitades para que alcance. Y si la familia no logra pagar los 200 CUP que cuesta una libreta en el mercado negro, el estudiante tendrá que arreglárselas como pueda.

