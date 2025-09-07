Exlíder del Congreso de Florida confirma candidatura a gobernador para 2026

Vídeos relacionados:

El panorama político en Florida dio un giro esta semana con el anuncio del ex presidente de la Cámara de Representantes estatal, Paul Renner, de que competirá por la gobernación en 2026.

Su decisión lo coloca frente al congresista Byron Donalds, quien llega con la ventaja de contar con el respaldo total del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un apoyo que pesa como oro en las primarias republicanas del estado.

En entrevista con CBS Miami, Renner justificó su salto a la carrera asegurando que Florida necesita un liderazgo con “experiencia probada” y no solo avales externos.

“Los votantes quieren saber tres cosas: en quién confiar, quién tiene una vida de liderazgo y quién ha demostrado resolver problemas reales. Yo ya lo he hecho”, afirmó, citando su papel en la aprobación de reformas al sistema de seguros, la expansión de la libertad escolar y la reducción de impuestos durante su etapa como legislador.

El aspirante republicano, veterano de la Marina y ex fiscal en Broward County, se presentó como la figura capaz de “resolver lo irresoluble”.

Sin embargo, esquivó los ataques directos a Trump y a Ron DeSantis, con quien dijo compartir “una herencia legislativa inextricablemente vinculada”.

Lo más leído hoy:

Contrapunto con Donalds y el factor Trump

La candidatura de Renner lo enfrenta a un rival que no solo tiene una creciente base conservadora, sino que además ha sido bendecido por Trump, quien en febrero de este año proclamó en Truth Social: “Byron Donalds sería un gobernador verdaderamente grande y poderoso para Florida… ¡CORRE, BYRON, CORRE!”.

El espaldarazo de Trump no es un detalle menor. Florida se ha consolidado como bastión republicano tras sus victorias en 2016, 2020 y 2024, y la militancia del partido tiende a alinearse con sus preferencias. Esa realidad convierte a Donalds en el favorito natural, aunque Renner asegura que su historial legislativo pesa más que cualquier endoso.

En conversación con WPLG Local 10, Renner insistió en que “los votantes mirarán quién ha entregado resultados, quién ha hecho que el seguro bajara, quién ha defendido la vida y la educación libre en Florida. Eso es lo que hemos logrado”.

Más allá de las diferencias de estilo, Renner y Donalds representan dos caminos dentro del mismo partido. El primero, un operador legislativo con discurso de gestor pragmático; el segundo, un congresista alineado estrechamente con Trump y su agenda de “Estados Unidos primero”.

El duelo promete intensificarse a medida que avance la campaña. Por ahora, la gran incógnita es si Renner logrará despegar frente a un rival que carga el sello del líder republicano más influyente del país.

Preguntas frecuentes sobre la candidatura de Paul Renner a la gobernación de Florida