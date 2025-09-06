Cubana que acaba de dar a luz denuncia detención de su esposo en nuevo centro migratorio de Florida

Vídeos relacionados:
Una cubana que acaba de dar a luz denunció que su esposo fue trasladado al recién inaugurado centro de deportación de Florida, conocido como “Deportation Depot”, apenas una semana después del nacimiento de su hijo.
La mujer, residente en el sur del estado y que pidió mantener el anonimato, contó a News4JAX que su esposo fue detenido en Broward y trasladado esta semana a la antigua Institución Correccional Baker, en Sanderson, donde funciona el nuevo centro migratorio impulsado por el gobernador Ron DeSantis.
“Fueron los primeros en entrar. No había nadie más antes que ellos”, declaró la afectada.
La cubana relató que no ha podido hablar con él ni confirmar oficialmente su paradero: “Cada vez que llamo me dicen que no está en el sistema, y no sé cómo hacer para que conozca a su bebé”.
El testimonio refleja la incertidumbre y el dolor que enfrentan decenas de familias cubanas en Florida, atrapadas en medio de una política estatal de mano dura contra los inmigrantes indocumentados.
Además aseguró que no ha recibido información clara de las autoridades sobre cómo contactar a su esposo dentro del centro. “Envié correos, llamé, fui en persona, y nadie me da respuestas. Lo único que sé es que lo sacaron de Broward y que está bajo custodia”, explicó.
“Si lo deportan no voy a saber dónde ni qué está pasando porque el sistema no está funcionando”, dijo la mujer.
Por ahora, confesó que tiene que afrontar su nueva maternidad sola y que “ha sido muy difícil en todos los sentidos”. “Necesito a mi esposo. Mi bebé necesita a su papá”.
El polémico “Depósito de Deportación”
De acuerdo con un reporte de CNN, el “Deportation Depot” abrió sus puertas con 117 detenidos y capacidad para albergar hasta 1,500 personas.
El centro está ubicado a unos 72 kilómetros al oeste de Jacksonville, en las instalaciones de la prisión estatal de Baker, cerrada temporalmente y ahora reconvertida para uso migratorio.
La inauguración del centro se produjo apenas días después de que un tribunal de apelaciones suspendiera una orden federal que buscaba cerrar el también polémico centro de detención de inmigrantes “Alligator Alcatraz”, en los Everglades.
El gobernador DeSantis defendió la apertura afirmando que la ubicación, cercana al aeropuerto de Lake City, es “ideal para deportar rápidamente a los extranjeros ilegales”.
Además, adelantó que su administración explora la apertura de un tercer centro en la zona noroeste del estado, apodado “Panhandle Pokey”.
Preguntas Frecuentes sobre el "Depósito de Deportación" en Florida y la Situación de Inmigrantes Cubanos
¿Qué es el "Depósito de Deportación" en Florida?
El "Depósito de Deportación" es un nuevo centro de detención de inmigrantes en Florida, ubicado en la antigua Institución Correccional Baker en Sanderson, a unos 70 kilómetros al oeste de Jacksonville. Fue inaugurado para albergar inmigrantes indocumentados como parte de las políticas migratorias del gobernador Ron DeSantis, con capacidad inicial para 1,500 personas y potencial de expansión a 2,000.
¿Por qué el "Depósito de Deportación" ha sido criticado?
El centro ha sido criticado por organizaciones de derechos humanos debido a las condiciones reportadas en instalaciones similares, como "Alligator Alcatraz", donde se denuncian condiciones inhumanas, falta de acceso a servicios básicos y presiones para firmar órdenes de deportación. Además, no se han detallado mecanismos de supervisión ni garantías de representación legal para los inmigrantes detenidos.
¿Cómo afecta la política migratoria de Florida a las familias cubanas?
Las políticas de detención y deportación en Florida han separado a numerosas familias cubanas, generando incertidumbre y dolor. Casos como el de la cubana cuyo esposo fue detenido tras el nacimiento de su hijo reflejan la dureza de estas medidas. Las familias enfrentan dificultades para obtener información sobre el paradero de sus seres queridos y para acceder a representación legal.
¿Qué otras medidas están tomando las autoridades de Florida respecto a la inmigración?
El gobernador Ron DeSantis ha anunciado la exploración de un tercer centro de detención en el noroeste del estado, llamado "Panhandle Pokey". Esta expansión forma parte de un esfuerzo coordinado con el gobierno federal para aumentar la capacidad de detención migratoria en el estado, a pesar de las críticas y los litigios en curso sobre los derechos de los inmigrantes.
