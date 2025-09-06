Cubana que acaba de dar a luz denuncia detención de su esposo en nuevo centro migratorio de Florida

Vídeos relacionados:

Una cubana que acaba de dar a luz denunció que su esposo fue trasladado al recién inaugurado centro de deportación de Florida, conocido como “Deportation Depot”, apenas una semana después del nacimiento de su hijo.

La mujer, residente en el sur del estado y que pidió mantener el anonimato, contó a News4JAX que su esposo fue detenido en Broward y trasladado esta semana a la antigua Institución Correccional Baker, en Sanderson, donde funciona el nuevo centro migratorio impulsado por el gobernador Ron DeSantis.

“Fueron los primeros en entrar. No había nadie más antes que ellos”, declaró la afectada.

La cubana relató que no ha podido hablar con él ni confirmar oficialmente su paradero: “Cada vez que llamo me dicen que no está en el sistema, y no sé cómo hacer para que conozca a su bebé”.

El testimonio refleja la incertidumbre y el dolor que enfrentan decenas de familias cubanas en Florida, atrapadas en medio de una política estatal de mano dura contra los inmigrantes indocumentados.

Además aseguró que no ha recibido información clara de las autoridades sobre cómo contactar a su esposo dentro del centro. “Envié correos, llamé, fui en persona, y nadie me da respuestas. Lo único que sé es que lo sacaron de Broward y que está bajo custodia”, explicó.

“Si lo deportan no voy a saber dónde ni qué está pasando porque el sistema no está funcionando”, dijo la mujer.

Por ahora, confesó que tiene que afrontar su nueva maternidad sola y que “ha sido muy difícil en todos los sentidos”. “Necesito a mi esposo. Mi bebé necesita a su papá”.

El polémico “Depósito de Deportación”

De acuerdo con un reporte de CNN, el “Deportation Depot” abrió sus puertas con 117 detenidos y capacidad para albergar hasta 1,500 personas.

El centro está ubicado a unos 72 kilómetros al oeste de Jacksonville, en las instalaciones de la prisión estatal de Baker, cerrada temporalmente y ahora reconvertida para uso migratorio.

La inauguración del centro se produjo apenas días después de que un tribunal de apelaciones suspendiera una orden federal que buscaba cerrar el también polémico centro de detención de inmigrantes “Alligator Alcatraz”, en los Everglades.

El gobernador DeSantis defendió la apertura afirmando que la ubicación, cercana al aeropuerto de Lake City, es “ideal para deportar rápidamente a los extranjeros ilegales”.

Además, adelantó que su administración explora la apertura de un tercer centro en la zona noroeste del estado, apodado “Panhandle Pokey”.

