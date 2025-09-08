Adiós al invicto: Cuba cae ante Japón en la Copa Mundial Sub-18 de Béisbol

Vídeos relacionados:
Tras un comienzo espectacular en la justa, el equipo cubano perdió su invicto este domingo al caer 0-3 ante el local Japón, en partido correspondiente al grupo A de la Copa Mundial Sub-18 de Béisbol, con sede en la ciudad de Okinawa.
De acuerdo con el diario JIT, el abridor local Kenshin Shimoshige resultó implacable frente a la ofensiva cubana: lanzó cuatro entradas completas en las que ponchó a cinco rivales y apenas permitió dos imparables. Su actuación mantuvo bajo control a los dirigidos por el tunero Abeicy Pantoja, que nunca lograron descifrar sus envíos.
Por la mayor de las Antillas, el primer lanzallamas, Diosdenys Pentón, cargó con la derrota tras permitir dos carreras (una de ellas sucia) en apenas dos innings de labor.
El relevo corrió a cargo de Jesús Alejandro López, quien firmó un sólido trabajo durante cuatro entradas, en las que limitó a la ofensiva japonesa a una sola anotación. Sin embargo, el dominio de Shimoshige y el empuje local aseguraron el triunfo para los anfitriones en el Okinawa Cellular Stadium.
Tabla de posiciones y próximos retos
Con este resultado, Cuba queda igualada con Puerto Rico en la segunda posición del grupo A, ambos con balance de 2-1. Precisamente, los boricuas serán el próximo rival de los antillanos, antes de cerrar la fase clasificatoria contra Corea del Sur (1-1).
Los cubanos habían iniciado el torneo con victorias sobre Sudáfrica e Italia, resultados que les habían permitido llegar invictos al duelo frente a Japón.
En la otra llave, Estados Unidos se mantiene como líder invicto (3-0), seguido por Australia y Alemania (2-1), mientras que China Taipéi (1-1), Panamá (0-2) y China (0-3) completan la tabla.
