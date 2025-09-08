Cuba vuelve a caer en el Mundial Sub-18: derrota 1-0 ante Puerto Rico

Vídeos relacionados:

La selección cubana de béisbol sumó su segunda derrota consecutiva en la Copa Mundial Sub-18, con sede en Okinawa, Japón, al caer este lunes frente a Puerto Rico (0-1) en el Nishizaki Stadium de la ciudad de Itoman.

De acuerdo con el diario JIT, el abridor Ethan Armani De Jesús y el relevista Pablo Figueroa combinaron fuerzas desde el montículo para limitar a Cuba a apenas dos imparables y ocho ponches en todo el encuentro. Los únicos batazos de hit llegaron desde los maderos de Javier Zambrano (cuarto bate) y Leandro Pérez (noveno).

La única carrera del desafío cayó en el cuarto inning, cuando Puerto Rico ligó una base por bolas, un pelotazo y un sencillo impulsor del inicialista Emmanuel Hernández, suficiente para asegurar la victoria y elevar su récord a 3-1 en el grupo A.

Marlon García, sin respaldo ofensivo

En la lomita cubana, el derecho pinareño Marlon García entregó una actuación de calidad al tirar seis entradas completas, con solo dos hits permitidos y cinco ponches. Sin embargo, cargó con la derrota ante la inoperancia ofensiva de la escuadra antillana.

Con este resultado, el conjunto dirigido por Abeicy Pantoja presenta balance de dos triunfos (Sudáfrica e Italia) y dos derrotas (Japón y Puerto Rico).

A todo o nada ante Corea del Sur

La derrota coloca a Cuba con récord de 2-2, obligada a ganar su último compromiso de la fase clasificatoria, este martes frente a Corea del Sur, para mantener vivas sus aspiraciones de acceder a la Súper Ronda del certamen.

Lo más leído hoy:

Preguntas frecuentes sobre la participación de Cuba en el Mundial Sub-18 de Béisbol