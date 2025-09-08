Cuba vuelve a caer en el Mundial Sub-18: derrota 1-0 ante Puerto Rico

Vídeos relacionados:
La selección cubana de béisbol sumó su segunda derrota consecutiva en la Copa Mundial Sub-18, con sede en Okinawa, Japón, al caer este lunes frente a Puerto Rico (0-1) en el Nishizaki Stadium de la ciudad de Itoman.
De acuerdo con el diario JIT, el abridor Ethan Armani De Jesús y el relevista Pablo Figueroa combinaron fuerzas desde el montículo para limitar a Cuba a apenas dos imparables y ocho ponches en todo el encuentro. Los únicos batazos de hit llegaron desde los maderos de Javier Zambrano (cuarto bate) y Leandro Pérez (noveno).
La única carrera del desafío cayó en el cuarto inning, cuando Puerto Rico ligó una base por bolas, un pelotazo y un sencillo impulsor del inicialista Emmanuel Hernández, suficiente para asegurar la victoria y elevar su récord a 3-1 en el grupo A.
Marlon García, sin respaldo ofensivo
En la lomita cubana, el derecho pinareño Marlon García entregó una actuación de calidad al tirar seis entradas completas, con solo dos hits permitidos y cinco ponches. Sin embargo, cargó con la derrota ante la inoperancia ofensiva de la escuadra antillana.
Con este resultado, el conjunto dirigido por Abeicy Pantoja presenta balance de dos triunfos (Sudáfrica e Italia) y dos derrotas (Japón y Puerto Rico).
A todo o nada ante Corea del Sur
La derrota coloca a Cuba con récord de 2-2, obligada a ganar su último compromiso de la fase clasificatoria, este martes frente a Corea del Sur, para mantener vivas sus aspiraciones de acceder a la Súper Ronda del certamen.
Preguntas frecuentes sobre la participación de Cuba en el Mundial Sub-18 de Béisbol
¿Cómo fue el desempeño de Cuba en el partido contra Puerto Rico en el Mundial Sub-18?
Cuba perdió 1-0 contra Puerto Rico en el Mundial Sub-18 de Béisbol, registrando su segunda derrota consecutiva en el torneo. Pese a una sólida actuación del lanzador Marlon García, quien permitió solo dos hits y logró cinco ponches, el equipo cubano no fue capaz de producir ofensivamente, limitándose a dos imparables durante el juego.
¿Qué significa esta derrota para el equipo cubano en el Mundial Sub-18?
La derrota frente a Puerto Rico obliga a Cuba a ganar su último partido de la fase clasificatoria contra Corea del Sur para mantener sus esperanzas de avanzar a la Súper Ronda del torneo. Un récord de 2-2 pone presión sobre el equipo cubano para asegurar su lugar en la siguiente fase.
¿Cuáles fueron los principales desafíos para Cuba en sus recientes partidos del Mundial Sub-18?
Cuba ha enfrentado desafíos significativos en su ofensiva durante sus partidos recientes en el Mundial Sub-18. La falta de producción de carreras ha sido un problema constante, ya que el equipo solo logró dos hits contra Puerto Rico y tampoco pudo anotar en su partido anterior contra Japón, donde perdió 0-3.
¿Qué jugadores cubanos se destacaron en el partido contra Puerto Rico?
En el partido contra Puerto Rico, los jugadores cubanos Javier Zambrano y Leandro Pérez fueron los únicos en conectar hits. Sin embargo, fue el lanzador Marlon García quien se destacó más, logrando mantener al equipo contrario con solo una carrera permitida, a pesar de la falta de apoyo ofensivo.
