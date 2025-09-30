Díaz-Canel presume de “amistad de hierro” con China pero calla sobre los problemas del pueblo cubano

Miguel Díaz-Canel volvió a exhibir la cercanía de su Gobierno con Beijing en un acto celebrado este lunes en el Palacio de la Revolución, donde conmemoró los 65 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y China.
En un discurso cargado de elogios, el mandatario definió la relación bilateral como una “amistad de hierro” y exaltó los logros de la potencia asiática, pero evitó cualquier referencia a los problemas que agobian diariamente a los cubanos.
“El pueblo cubano persiste en la construcción del socialismo en condiciones sumamente complejas. Resistencia creativa es nuestra fórmula frente a los intentos de asfixia”, dijo Díaz-Canel, antes de proclamar que “¡Viva la amistad de hierro entre China y Cuba!”.
Mientras el gobernante agradecía la cooperación china en sectores como la biotecnología, la energía o la seguridad, guardó silencio sobre la realidad en la Isla, en la que persisten los apagones interminables, el colapso del transporte, la falta de insumos en hospitales y unos salarios que no alcanzan para cubrir la canasta básica.
Una narrativa desconectada de la calle
El contraste entre la retórica oficial y el día a día de los cubanos es cada vez más evidente. Mientras Díaz-Canel hablaba de la “entrañable amistad” con China y de proyectos conjuntos para el futuro, millones de familias intentan sobrellevar los apagones de más de 10 horas, colas interminables para conseguir alimentos y la incertidumbre de no saber cómo sobrevivir al próximo mes.
El discurso se enmarca, además, en la intensificación de los vínculos con Pekín. Apenas un día antes, Xi Jinping calificó la relación con Cuba como “un modelo de solidaridad entre países socialistas” y aseguró que China está dispuesta a fortalecer la cooperación en todos los ámbitos. La Habana, por su parte, busca oxígeno económico y político en esa alianza, en momentos de aislamiento internacional y creciente descrédito interno.
Preguntas frecuentes sobre la relación entre Cuba y China y la situación en Cuba
¿Por qué Díaz-Canel enfatiza tanto la "amistad de hierro" con China?
Díaz-Canel destaca la "amistad de hierro" con China como un modelo de solidaridad entre países socialistas, en un intento por fortalecer la cooperación económica, política y militar. Esta relación es esencial para el régimen cubano en medio de la crisis interna y el aislamiento internacional. China aparece como un aliado clave que proporciona apoyo económico, tecnológico y político, lo que permite a Cuba buscar un respiro ante la severa situación económica que enfrenta.
¿Cómo afecta la relación Cuba-China a la vida diaria de los cubanos?
A pesar de los elogios sobre la cooperación con China, la vida diaria de los cubanos sigue marcada por apagones, escasez de alimentos y falta de insumos médicos. Aunque el gobierno cubano busca mostrar los beneficios de su relación con China, la población no ha visto mejoras significativas en sus condiciones de vida. El contraste entre el discurso oficial y la realidad en la isla es cada vez más evidente, profundizando el malestar social.
¿Por qué el gobierno cubano no aborda los problemas internos durante sus discursos internacionales?
El gobierno cubano suele enfocarse en sus relaciones internacionales y logros en cooperación con países como China, evitando abordar abiertamente los problemas internos como la crisis económica, los apagones y la escasez en sus discursos oficiales. Este enfoque busca mostrar fortaleza y estabilidad en el ámbito internacional, aunque al hacerlo ignora las necesidades y preocupaciones inmediatas del pueblo cubano, generando críticas y descontento.
¿Qué implicaciones tiene la cooperación militar entre Cuba y China?
La cooperación militar entre Cuba y China refuerza la alianza estratégica entre ambos países, lo que puede tener implicaciones significativas en el equilibrio de poder en la región. Este acercamiento militar ha generado preocupación internacional, especialmente en Estados Unidos, debido a la posible presencia de instalaciones militares chinas en la isla. La cooperación incluye intercambios de personal y la elevación de las relaciones militares a un nuevo nivel, lo que podría consolidar aún más el modelo autoritario de gobernanza en Cuba.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.