Libros de las Obras escogidas de Raúl Castro fueron donados por China

El régimen cubano presentó la colección Raúl Castro Ruz, Obras escogidas —nueve tomos y más de 500 documentos— en un acto con asistencia de la cúpula del poder político y militar en el Memorial José Martí, mientras confirmaba que los volúmenes llegarán al público gracias a la donación de 3,000 colecciones por parte del Partido y el Gobierno de China.

De acuerdo con los medios de propaganda del régimen, el lanzamiento, presentado por la Oficina de Asuntos Históricos y Ediciones Celia, estuvo encabezado por Miguel Díaz-Canel —quien además firma el prólogo—, José Ramón Machado Ventura y dirigentes del Buró Político, el Comité Central, el MININT y las FAR, subrayando el carácter político-institucional del compendio.

La edición corre a cargo de Ediciones Celia de la Oficina de Asuntos Históricos de la Presidencia.

Según la presentación, la obra compila más de 500 documentos en más de 5,000 páginas e incluye prólogo de Díaz-Canel, un índice analítico, abundantes notas explicativas (más de 2,000), y códigos QR por tomo que enlazan a imágenes de época.

"Los nueve tomos compilados por Ediciones Celia reúne más de 70 años combates y de ejemplo (...) Estuvo en todas las batallas, estuvo en todas las batallas, en la construcción del partido, en la FAR", dijo una de las editoras.

La presentación insistió en ejes discursivos clásicos del oficialismo: la “unidad” como “hilo conductor” del legado de Raúl, la formación ideológica, y la “lucha contra la mentira”, tanto la “de los yanquis” como la de burócratas que “falsean estadísticas”.

Se exhibieron “ejemplos concretos de cómo hay que actuar”, es decir, un manual de praxis política más que un repositorio neutral.

El lanzamiento coincidió con el 3 de octubre, fecha del 60 aniversario de la constitución del primer Comité Central del PCC, lo que refuerza el carácter conmemorativo-partidario del lanzamiento.

La colección se presenta como una obra institucional concebida por Eugenio Suárez y Alberto Alvariño, con apoyo del Centro Fidel Castro Ruz, el Instituto de Historia y la Tropa del Segundo Frente, lo que confirma su anclaje orgánico en el aparato del Estado-Partido.

La presentación, sin embargo, no contó con la presencia del propio general de Ejército, hecho que ha vuelto a alimentar rumores sobre su estado de salud.

La ausencia del exdirigente ocurre pocos días después de que el aparato propagandístico lanzara la campaña digital “Raúl es Raúl”, diseñada para contrarrestar rumores sobre su presunta muerte, difundidos en redes sociales desde finales de septiembre.

Ministerios, medios estatales y cuentas vinculadas al aparato de seguridad reprodujeron carteles y consignas que mostraban al general como un líder “firme, presente y en combate”.

