Desde la calidez del Caribe hasta los rascacielos de Dubái, un joven cubano ha decidido apostar por sí mismo y por un sueño ambicioso: lanzar la marca de ropa deportiva más grande del mundo creada por un latino. Y no solo eso: también quiere transformar miles de vidas a través de su proyecto. Así lo contó en un video compartido por el usuario @magam.vlogs en TikTok, donde narra su historia con energía, honestidad y mucha determinación.

Llegó a Dubái hace apenas tres meses, cargado de metas y con una estrategia de contenido que había diseñado desde Cuba. Consciente de que, en estos tiempos, la visibilidad es tan importante como el producto, decidió construir su marca personal desde cero. “Creé mis redes sociales desde cero y comencé a crear contenido sin parar”, explicó.

La comunidad digital no tardó en responder. En pocas semanas, acumuló más de 6.500 seguidores y superó las 300.000 vistas orgánicas en TikTok. Esa visibilidad le permitió conectar con personas clave para su proyecto. “Conocí a las personas correctas con las que ahora estoy trabajando”, relató. Así, sin experiencia previa en ventas, lanzó su primer drop de ropa y dio a conocer oficialmente la marca.

Como todo comienzo, el camino no fue fácil. Hubo errores, tropiezos y mucho que aprender. Pero lejos de rendirse, @magam.vlogs decidió seguir adelante. “Cometimos errores, aprendimos, nos levantamos… y seguimos luchando cada día”, afirmó con convicción. Porque si algo le sobra, es disciplina y ganas de hacer que las cosas sucedan.

Uno de los aspectos más conmovedores de esta historia ha sido el respaldo de la comunidad cubana en el exterior. Desde España, Italia, Canadá, Polonia, Nicaragua y muchos otros rincones del mundo, sus compatriotas lo han inundado de mensajes de apoyo, orgullo y admiración. “Soy cubana y me da mucho orgullo ver cómo luchas por tus sueños”, escribió una seguidora. “Aquí tienes mi apoyo desde Polonia”, comentó otra.

Aunque todavía está en una etapa inicial, su respuesta ha sido clara: “Esto apenas empieza, pero estoy dispuesto a recorrer el camino completo”. Su compromiso no es solo con su marca, sino con la idea de inspirar a otros cubanos que sueñan con emprender fuera de la isla.

Detrás de cada prenda que diseña hay una historia de esfuerzo, creatividad y fe. @magam.vlogs no solo quiere levantar una marca: quiere dejar huella. Y si el apoyo sigue creciendo como hasta ahora, todo indica que lo va a lograr.

