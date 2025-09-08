El video de la reacción de Milenita cuando aterrizó en Miami por primera vez y dejó a su familia en Cuba: “No pude contener las lágrimas”

La influencer cubana Milenita conmovió a sus seguidores en TikTok al compartir un video que recoge el momento en que aterrizó por primera vez en el aeropuerto de Miami, tras dejar atrás a su familia en Cuba.

En las imágenes se le ve acompañada de su esposo, a quien llama cariñosamente “El Puti”, mientras revive aquella experiencia cargada de nervios y emociones encontradas.

Según relató, al tocar tierra en Estados Unidos no pudo contener las lágrimas, mientras su pareja la consolaba en medio de la intensidad del momento.

“Ese día viví muchas cosas, había dejado toda mi familia atrás en Cuba y empezaba de cero en los Estados Unidos”, escribió la creadora de contenido junto al video que rápidamente acumuló mensajes de apoyo y aplausos por parte de sus seguidores.

Además, en la descripción del clip Milenita agregó un mensaje más extenso en el que expresó lo que significó para ella aquel instante:

“Mi genteee, aquí les dejo mi reacción de cuando aterricé por primera vez en Estados Unidos. Este fue uno de los momentos más importantes de mi vida. Ha pasado el tiempo y viendo este video siento lo mismo que aquel día. En la mañana me despedí de mi familia en el aeropuerto de La Habana con tristeza pues no sabía cuándo los iba a volver a ver y en la tarde ya estaba conociendo un nuevo mundo por completo. La vida puede cambiar en horas, en minutos, pero aún sigo extrañando a mi familia”.

Lo más leído hoy:

La publicación refleja uno de los sentimientos más comunes entre los migrantes cubanos: la mezcla de tristeza por lo que queda atrás y la esperanza por lo que comienza.

Preguntas frecuentes sobre la emigración cubana y el impacto emocional