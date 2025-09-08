El video de la reacción de Milenita cuando aterrizó en Miami por primera vez y dejó a su familia en Cuba: “No pude contener las lágrimas”

La influencer cubana Milenita conmovió a sus seguidores en TikTok al compartir un video que recoge el momento en que aterrizó por primera vez en el aeropuerto de Miami, tras dejar atrás a su familia en Cuba.
En las imágenes se le ve acompañada de su esposo, a quien llama cariñosamente “El Puti”, mientras revive aquella experiencia cargada de nervios y emociones encontradas.
Según relató, al tocar tierra en Estados Unidos no pudo contener las lágrimas, mientras su pareja la consolaba en medio de la intensidad del momento.
“Ese día viví muchas cosas, había dejado toda mi familia atrás en Cuba y empezaba de cero en los Estados Unidos”, escribió la creadora de contenido junto al video que rápidamente acumuló mensajes de apoyo y aplausos por parte de sus seguidores.
Además, en la descripción del clip Milenita agregó un mensaje más extenso en el que expresó lo que significó para ella aquel instante:
“Mi genteee, aquí les dejo mi reacción de cuando aterricé por primera vez en Estados Unidos. Este fue uno de los momentos más importantes de mi vida. Ha pasado el tiempo y viendo este video siento lo mismo que aquel día. En la mañana me despedí de mi familia en el aeropuerto de La Habana con tristeza pues no sabía cuándo los iba a volver a ver y en la tarde ya estaba conociendo un nuevo mundo por completo. La vida puede cambiar en horas, en minutos, pero aún sigo extrañando a mi familia”.
Lo más leído hoy:
La publicación refleja uno de los sentimientos más comunes entre los migrantes cubanos: la mezcla de tristeza por lo que queda atrás y la esperanza por lo que comienza.
Preguntas frecuentes sobre la emigración cubana y el impacto emocional
¿Cuál fue la reacción de Milenita al llegar a Miami por primera vez?
Milenita no pudo contener las lágrimas al aterrizar en Miami por primera vez, ya que el momento fue emotivo debido a la separación de su familia en Cuba y el comienzo de una nueva vida en Estados Unidos. Este video compartido en TikTok reflejó el sentimiento de muchos migrantes cubanos que dejan atrás a sus seres queridos con la esperanza de un futuro mejor.
¿Qué sentimientos experimentan los cubanos al emigrar a Estados Unidos?
Al emigrar, muchos cubanos experimentan una mezcla de tristeza y esperanza. Tristeza por dejar atrás a su familia y amigos, y esperanza por la oportunidad de comenzar una nueva vida en un país que ofrece más oportunidades. Estos sentimientos son comunes en videos compartidos por cubanos en redes sociales, donde se expresan tanto el dolor como la ilusión de un futuro mejor.
¿Cómo afectan las despedidas en aeropuertos a las familias cubanas?
Las despedidas en aeropuertos son momentos de profundo dolor para las familias cubanas, ya que implican dejar atrás a seres queridos sin saber cuándo volverán a encontrarse. Estos momentos son capturados en numerosos videos de TikTok, donde los usuarios comparten la carga emocional de estas despedidas y el impacto que tienen en sus vidas.
¿Qué representa para los cubanos el reencuentro con sus familias tras emigrar?
El reencuentro con la familia tras emigrar es un momento de inmensa alegría y alivio para los cubanos que han vivido separados de sus seres queridos. Estos encuentros, a menudo documentados en videos virales, reflejan el amor y la conexión inquebrantable que persiste a pesar de la distancia, y son un recordatorio del valor de la familia en la vida de los emigrados.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.