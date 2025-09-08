¡Entra bailando y esto es lo que te regalan en esta cafetería de La Habana!

Una cafetería del Vedado, en La Habana, ha encontrado una forma muy original de atraer clientes: regalar un jugo natural a quienes entren bailando por la puerta.
En la entrada del local, ubicado en San Lázaro 113, entre Infanta y Basarrate, un cartel anuncia la promoción: “Si entras bailando te regalamos un jugo natural”. La iniciativa rápidamente se volvió viral en redes sociales por lo divertida y creativa.
En un video compartido desde el perfil del establecimiento, se puede ver a varios clientes —jóvenes y mayores— cumpliendo con la regla de la casa: dar algunos pasos de baile antes de entrar al salón. Entre risas, pasos improvisados y buena energía, los clientes son recibidos con un vaso de jugo fresco de cortesía.
La propuesta ha generado numerosos comentarios positivos en redes, donde muchos usuarios celebran la idea por su originalidad y por aportar un toque de alegría al día a día en La Habana.
Con este tipo de iniciativas, San Lázaro 113 no solo busca refrescar a sus visitantes, sino también regalar un momento de diversión en medio de la rutina habanera.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.