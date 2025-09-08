El increíble antes y después de la cocina de la casa que compró esta cubana en la isla

Una cubana documentó en TikTok el proceso de reforma de la cocina de la casa que compró en la isla y su publicación rápidamente llamó la atención por el cambio radical que logró con esfuerzo y dedicación.
En el video, publicado por la usuaria @bellaly5912, se observa primero cómo lucía la cocina al momento de adquirir la vivienda: paredes pintadas de turquesa, estantes abiertos y un piso con varios tipos de losas.
Posteriormente muestra el inicio de la remodelación, con la retirada de azulejos y mobiliario, y los primeros pasos de construcción hacia lo que describe como “el principio de lo que siempre había soñado”.
Finalmente, enseña el resultado de su esfuerzo: una cocina moderna, con acabados en porcelanato blanco con vetas grises, una amplia isla central y un diseño minimalista y elegante.
“Dedicación y sacrificio, todos podemos hacer realidad nuestras metas y sueños. Hoy lo soñamos, mañana lo logramos”, escribió la joven en la descripción del video, que refleja el sacrificio de muchas familias cubanas por mejorar sus hogares a pesar de las dificultades económicas.
Su publicación ha generado mensajes de apoyo y admiración de parte de los internautas, quienes destacan la importancia de no conformarse y luchar por alcanzar los sueños personales.
Preguntas frecuentes sobre la remodelación de viviendas en Cuba
¿Cómo logró una cubana transformar su cocina en la isla?
La cubana documentó el proceso de reforma en TikTok, mostrando el cambio radical que logró con esfuerzo y dedicación. El resultado fue una cocina moderna con acabados en porcelanato blanco, una amplia isla central y un diseño minimalista y elegante.
¿Cuáles son los desafíos de remodelar una vivienda en Cuba?
La remodelación de viviendas en Cuba enfrenta múltiples desafíos, como la escasez de materiales, herramientas y mano de obra calificada, así como dificultades económicas que limitan la capacidad de realizar mejoras básicas en los hogares.
¿Es común que los cubanos compartan sus reformas en redes sociales?
Muchos cubanos comparten sus reformas en redes sociales como TikTok, documentando el antes y después de sus proyectos. Esto genera apoyo, admiración y debate sobre las condiciones de vida en la isla, así como motivación para otros a seguir luchando por sus sueños.
¿Qué materiales son más costosos en una remodelación en Cuba?
Los materiales más costosos suelen ser las losas, que pueden representar casi la mitad del presupuesto total de una remodelación. Además, se deben considerar gastos en cemento, fregaderos, llaves de agua y, a veces, gasolina para plantas eléctricas debido a los cortes de electricidad.
