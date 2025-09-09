Florida: Inicia juicio contra acusado de intentar asesinar a Trump en 2024

Vídeos relacionados:

El juicio contra Ryan Routh, acusado de intentar asesinar al presidente Donald Trump durante una partida de golf en 2024, comenzó este lunes en Fort Pierce, Florida, con la selección del jurado.

La información fue confirmada por la agencia Associated Press, que cubre el proceso desde el tribunal federal donde Routh, de 59 años, decidió representarse a sí mismo.

Vestido con chaqueta gris, corbata roja con rayas blancas y pantalones caqui, el acusado se dirigió a los primeros 60 candidatos a jurado con un inusual mensaje: “Gracias por estar aquí. Lamento hacerlos venir”.

La jueza federal Aileen Cannon, designada por el propio Trump, aprobó que Routh se represente sin abogado, aunque con asistencia de defensores asignados por el tribunal.

Cannon rechazó las preguntas que Routh quería hacer a los jurados —como sus opiniones sobre Gaza, la compra de Groenlandia o qué harían si vieran una tortuga en la carretera—, por considerarlas irrelevantes.

Los 120 candidatos a jurado llenaron cuestionarios por la mañana y luego fueron divididos en tres grupos.

De los primeros 60, 27 alegaron dificultades para participar en un juicio largo y 20 fueron excusados.

La selección continuará hasta conformar 12 jurados titulares y cuatro suplentes. Se espera que los alegatos iniciales comiencen el jueves.

El proceso ocurre casi un año después de que, según los fiscales, Routh intentó disparar contra Trump con un rifle mientras este jugaba golf en su club de West Palm Beach.

Un agente del Servicio Secreto detectó a Routh antes de que el entonces candidato presidencial estuviera en la línea de tiro.

El acusado apuntó contra el agente, quien respondió abriendo fuego. Routh abandonó el arma y huyó, recordó la agencia citada.

Un testigo clave alertó a las autoridades y, con ayuda de un helicóptero policial, Routh fue localizado y arrestado en una autopista cercana.

Los fiscales también tienen como prueba fotografías del acusado con un arma similar a la encontrada en el campo de golf.

Además de los cargos federales por intento de asesinato, agresión a un agente federal y violaciones con armas, Routh también enfrenta cargos estatales por terrorismo y tentativa de homicidio. Ha negado todos los cargos.

Antes del intento en Florida, Trump ya había sobrevivido a otro atentado en Pensilvania, donde un agresor disparó ocho veces y una bala rozó su oreja antes de ser abatido por el Servicio Secreto.

Routh, exobrero de construcción de Carolina del Norte, había vivido recientemente en Hawái.

Según testigos, se describía como un “líder mercenario” y buscó involucrarse en conflictos armados en distintas partes del mundo. Intentó reclutar combatientes en Afganistán, Moldavia y Taiwán para luchar en Ucrania.

En 2002, fue arrestado tras un incidente con un arma automática y un explosivo en Carolina del Norte.

En 2010, la policía halló más de 100 artículos robados en una propiedad suya. Pese a la gravedad de esos casos, recibió sentencias de libertad condicional o suspendidas.

