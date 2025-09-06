Consumo de cocaína: El mensaje subliminal del nieto de Fidel Castro en redes sociales

Sandro Castro, nieto del fallecido dictador cubano Fidel Castro, volvió a generar polémica en redes sociales tras publicar un video en Instagram que muchos interpretaron como una apología velada al consumo de cocaína.

En el reel, difundido desde una lujosa cocina, el nietísimo mantiene un diálogo con Magnolia -su nueva mascota inspirada en Thing (personaje de la serie 'La familia Adams')- en el que le reprende su descontrol.

“¡Tú andas loma abajo y sin freno!”, le dice Sandro en el video a la mano tatuada que ahora le acompaña en sus payaserías de influencer, mientras Magnolia aparece junto a un montón de polvo blanco sobre una barra de cocina en la que también se puede ver un dólar enrollado, elementos comúnmente asociados a la preparación y consumo de drogas.

“Ay chica, buenos días para hacer un almuercito. ¡Pero Magnolia… no, ya lo tuyo no tiene nombre chica; tú andas loma abajo y sin freno! ¿Qué tú haces toda empolvada y toda sucia? Mira, pase lo que pase, yo te voy a coger a ti te voy a tirar del balcón para abajo. Déjame fregarte chica. ¡Vamos, si aquí no hay agua! Yo, que te iba a cocinar unas croquetas con harina, con un amor…”, dice Sandro antes de empezar la sección de “novedades” de su personaje Vampirach.

La mezcla entre el discurso cómico y la escenografía —donde sobresale el polvo blanco en una tabla de madera— provocó la indignación de varios usuarios, quienes lo acusaron de frivolizar con el consumo de drogas en un país golpeado por crisis económicas y sociales, y en un momento en el que Estados Unidos despliega una fuerza militar sin precedentes en el Caribe para luchar contra el Cartel de los Soles y el narcotráfico proveniente de Venezuela.

Aunque no hizo mención explícita a la cocaína, las imágenes y el montaje del reel fueron interpretados como un “mensaje subliminal” que refuerza la polémica en torno a su figura y los recados que va dejando al liderazgo de la llamada “continuidad” de Miguel Díaz-Canel, así como las indirectas que ha lanzado al aliado del régimen cubano, Nicolás Maduro, acusado por la administración Trump de encabezar el Cartel de los Soles y otras organizaciones criminales tachadas de terroristas por Washington.

El video aparece publicado poco tiempo después de la detención en Estados Unidos del presunto exmayor del Ministerio del Interior (MININT) de Cuba, Rogelio Enrique Bolufé Izquierdo, acusado de posesión de cocaína. Su hijo, Carlos Rogelio Bolufé García, íntimo amigo de Sandro, fue el organizador de la polémica fiesta de cumpleaños del influencer y empresario en su bar EFE, celebrada en medio de un apagón masivo.