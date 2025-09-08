Diosdado Cabello llama a los venezolanos a prepararse “en todos los frentes” por despliegue de EE.UU.

Diosdado Cabello muestra una piedra como símbolo de resistencia y llama a los venezolanos a prepararse.

En plena escalada militar en el Caribe, Diosdado Cabello llamó este lunes a “prepararse en todos los frentes” y a “transitar hacia el pueblo en armas” para defender a Venezuela ante el refuerzo naval de Estados Unidos.

“Nosotros no estamos llamando a guerra de ningún tipo, ni tenemos guerra, ni queremos guerra con nadie, pero nuestro pueblo debe estar preparado y alerta en todas las instancias, en todos los frentes, de todas las maneras y formas debe estar el pueblo preparado y el partido es parte fundamental”, dijo en su rueda de prensa semanal del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), realizada en un campamento de formación en La Guaira.

El mensaje aterriza en un clima de máxima tensión. En las últimas semanas, Washington ha incrementado su presencia con buques, submarinos y marines bajo el paraguas de operaciones antidrogas, mientras Caracas denuncia ante la ONU que ese despliegue es una “grave amenaza” a la paz regional.

Cabello, que en su programa televisivo ya había advertido “nos preparamos para lo peor”, endureció el tono: “Ante la máxima presión, máxima preparación”.

“Transición al pueblo en armas”: la nueva etapa

Cabello anunció que la plenaria del Congreso del PSUV, prevista para el jueves 11 y viernes 12 de septiembre, pondrá como eje la seguridad, la defensa y la “transición al pueblo en armas”, con el partido “a la orden” de las milicias.

Aseguró que la movilización no se limita a la estructura chavista y que “hay sectores que sin ser chavistas han dicho: vamos a defender la patria”. La consigna que repitió frente a cuadros juveniles y milicianos fue tajante: “Dudar es traición”.

En el terreno, el gobierno ha reactivado su aparato militar y civil. Cabello presumió del “adiestramiento especial para la resistencia” de jóvenes que, dijo, “no quieren quedarse afuera” y “quieren estar en primera fila” si hay que defender el país.

El otro frente: guerra psicológica y acusaciones

Cabello acusó a Estados Unidos de buscar provocaciones para escalar el conflicto y cuestionó un operativo en aguas internacionales en el que murieron 11 personas presuntamente vinculadas al narcotráfico. Lo llamó “masacre” y sostuvo que Washington intenta imponer una narrativa para justificar su presencia militar.

Rechazó además amenazas de congresistas estadounidenses y sanciones “a la orden del día”, que enmarca en una “guerra psicológica” destinada a quebrar moralmente a la población: “Nos subestiman. No van a poder con este pueblo”.

Su discurso volvió sobre un libreto conocido en el chavismo, con referencias a la dignidad nacional, la unidad cívico-militar, y el antiimperialismo, pero esta vez con un llamado explícito al alistamiento a través del Sistema Patria y a extender la “preparación en todos los frentes” con formación, comunicación y defensa territorial.

El telón de fondo: despliegues y contra-despliegues

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, ha confirmado refuerzos en la fachada caribeña y atlántica, con especial atención a Zulia, Falcón, Nueva Esparta, Sucre y Delta Amacuro.

Según sus datos, la “Zona de Paz N.1” escaló de 10,000 a 25,000 efectivos con apoyo naval, fluvial y drones, y se han abierto puntos de alistamiento para milicianos en todo el país. Semanas antes, Cabello había hablado de 15,000 movilizados adicionales en los estados fronterizos con Colombia.

Del otro lado, Estados Unidos opera cruceros lanzamisiles, destructores, submarinos y aeronaves de vigilancia en el Caribe con el argumento de cortar rutas del narcotráfico. El chavismo niega cultivos ilícitos y lo interpreta como presión táctica para forzar concesiones.

La tensión arrastra a la región: Cuba cierra filas con Caracas; Francia refuerza capacidades en Guadalupe dentro de su propia agenda antidrogas; y Trinidad y Tobago ha marcado posición en clave de disuasión frente a un eventual choque por el Esequibo.

En tanto, Cabello, en su cierre, apostó por la épica de la resistencia: “Que nos acusen de bolivarianos, antiimperialistas, chavistas; culpables somos. Pero no inventen lo que no pueden probar… Pase lo que pase, venceremos”.