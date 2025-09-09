Persisten apagones masivos en Cuba por elevado déficit de generación eléctrica

Vídeos relacionados:
La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) informó este lunes que el país experimentó afectaciones en el servicio eléctrico durante las 24 horas del día anterior y la madrugada del 9 de septiembre, debido a un severo déficit de generación. La situación continúa este lunes con previsiones de cortes en todo el territorio nacional.
Según el parte oficial, la máxima afectación del domingo fue de 1742 MW a las 8:00 p.m., una cifra superior a la estimada inicialmente, tras la no entrada en funcionamiento de la unidad 6 de la Central Termoeléctrica (CTE) Renté. Para este lunes, la disponibilidad del SEN es de apenas 1810 MW frente a una demanda de 2935 MW, lo que ha generado una afectación real de 1200 MW desde las primeras horas del día.
Las estimaciones oficiales para el mediodía prevén 1100 MW afectados, mientras que durante el horario pico nocturno se anticipa una demanda de 3550 MW, con solo 1950 MW disponibles, lo que provocaría un déficit de 1590 MW y una afectación estimada de 1660 MW.
Averías, mantenimientos y falta de combustible agravan la crisis
El SEN enfrenta un deterioro estructural severo. Actualmente están fuera de servicio por averías las unidades 3 y 6 de la CTE Renté y la unidad 2 de la CTE Felton. Además, se encuentran en mantenimiento programado la unidad 1 de Felton, la unidad 2 de Santa Cruz y la unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos.
A estas limitaciones se suman 459 MW fuera de servicio por restricciones térmicas, mientras que 46 centrales de generación distribuida no están operativas por falta de combustible, lo que significa una pérdida de 241 MW adicionales. Otros 142 MW están indisponibles por falta de lubricantes.
En La Habana se afectaron todos los bloques
En la capital cubana, la Empresa Eléctrica de La Habana reportó que el servicio se interrumpió a las 9:30 p.m. del domingo y no fue restablecido hasta las 7:32 a.m. de este lunes, con una afectación máxima de 128 MW a las 8:00 p.m. que obligó a desconectar los seis bloques eléctricos.
La entidad publicó un cronograma de afectaciones por bloques que se extiende desde las 10:00 a.m. del 9 de septiembre hasta las 10:00 a.m. del 10, sujeto a las exigencias del SEN. La programación incluye cortes rotativos en los bloques B1, B2, B4, B5 y B6, y reserva el bloque B3 como respaldo.
Los apagones en Cuba persisten debido a un severo déficit de generación eléctrica. La situación se agrava por averías en varias unidades termoeléctricas, mantenimiento programado de otras y la falta de combustible y lubricantes necesarios para operar centrales de generación distribuida. Esta crisis estructural del sistema eléctrico nacional impide cubrir la demanda energética del país, provocando cortes continuos.
El déficit de generación eléctrica en Cuba supera los 1,700 MW. Esta cifra ha llevado a apagones masivos y prolongados en todo el país. La Unión Eléctrica de Cuba ha reportado que durante el horario pico nocturno, la demanda supera con creces la disponibilidad, lo que agrava la situación de cortes eléctricos.
A pesar de la gravedad de la crisis, las medidas adoptadas hasta ahora han resultado insuficientes para resolver el déficit energético. Se han programado mantenimientos en unidades termoeléctricas y se ha intentado incorporar energía de parques solares, pero estos esfuerzos no han logrado compensar la escasez de generación eléctrica. Además, el gobierno no ha presentado un plan concreto para superar la dependencia de termoeléctricas obsoletas.
Los apagones afectan gravemente la vida cotidiana en Cuba, impactando la conservación de alimentos, el acceso al agua potable y el funcionamiento de servicios esenciales como hospitales, comercios y transporte urbano. La población enfrenta jornadas enteras sin electricidad, lo que no solo afecta la calidad de vida, sino que también genera malestar y protestas en diferentes regiones del país.
