Persisten apagones masivos en Cuba por elevado déficit de generación eléctrica

La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) informó este lunes que el país experimentó afectaciones en el servicio eléctrico durante las 24 horas del día anterior y la madrugada del 9 de septiembre, debido a un severo déficit de generación. La situación continúa este lunes con previsiones de cortes en todo el territorio nacional.

Según el parte oficial, la máxima afectación del domingo fue de 1742 MW a las 8:00 p.m., una cifra superior a la estimada inicialmente, tras la no entrada en funcionamiento de la unidad 6 de la Central Termoeléctrica (CTE) Renté. Para este lunes, la disponibilidad del SEN es de apenas 1810 MW frente a una demanda de 2935 MW, lo que ha generado una afectación real de 1200 MW desde las primeras horas del día.

Las estimaciones oficiales para el mediodía prevén 1100 MW afectados, mientras que durante el horario pico nocturno se anticipa una demanda de 3550 MW, con solo 1950 MW disponibles, lo que provocaría un déficit de 1590 MW y una afectación estimada de 1660 MW.

Averías, mantenimientos y falta de combustible agravan la crisis

El SEN enfrenta un deterioro estructural severo. Actualmente están fuera de servicio por averías las unidades 3 y 6 de la CTE Renté y la unidad 2 de la CTE Felton. Además, se encuentran en mantenimiento programado la unidad 1 de Felton, la unidad 2 de Santa Cruz y la unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos.

A estas limitaciones se suman 459 MW fuera de servicio por restricciones térmicas, mientras que 46 centrales de generación distribuida no están operativas por falta de combustible, lo que significa una pérdida de 241 MW adicionales. Otros 142 MW están indisponibles por falta de lubricantes.

En La Habana se afectaron todos los bloques

En la capital cubana, la Empresa Eléctrica de La Habana reportó que el servicio se interrumpió a las 9:30 p.m. del domingo y no fue restablecido hasta las 7:32 a.m. de este lunes, con una afectación máxima de 128 MW a las 8:00 p.m. que obligó a desconectar los seis bloques eléctricos.

La entidad publicó un cronograma de afectaciones por bloques que se extiende desde las 10:00 a.m. del 9 de septiembre hasta las 10:00 a.m. del 10, sujeto a las exigencias del SEN. La programación incluye cortes rotativos en los bloques B1, B2, B4, B5 y B6, y reserva el bloque B3 como respaldo.

