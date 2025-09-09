Gobierno admite lo “duro” de la situación eléctrica en Cuba y anuncia necesidad de parar la Guiteras

Vídeos relacionados:

A pocas horas del apagón masivo que estremeció el oriente de Cuba, el gobierno reconoció este lunes que la situación del sistema eléctrico es “dura” y que la termoeléctrica Antonio Guiteras, en Matanzas, tendrá que detenerse en los próximos meses para recibir mantenimiento, lo que augura mayores afectaciones.

La información fue divulgada por la periodista oficialista Ana Teresa Badía, quien compartió en Facebook detalles de la conferencia de prensa encabezada por Lázaro Guerra Hernández, director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), y Alfredo López Valdés, director general de la Unión Eléctrica de Cuba (UNE).

Captura Facebook / Ana Teresa Badia

Los funcionarios admitieron –o justificaron– que las causas fundamentales de la crisis están en el déficit de capacidad de generación, la falta de financiamiento y la obsolescencia tecnológica.

En julio, las continuas inestabilidades de la Guiteras fueron la principal fuente de apagones, mientras que la unidad 5 de Renté no pudo incorporarse al sistema como estaba previsto.

También se incumplieron las entregas de gas licuado, lo que disparó el consumo eléctrico en la elaboración de alimentos.

Lo más leído hoy:

Aunque en agosto la generación térmica y distribuida tuvo un mejor desempeño, la salida de una central flotante y los problemas de combustible volvieron a reducir la disponibilidad de energía.

Actualmente, en el país quedan apenas dos centrales flotantes en operación, lo cual da la medida de la gravedad de la crisis energética.

Estas declaraciones ponen en evidencia, además, la incapacidad del régimen de cumplir la promesa –a menos que haya sido una burda manipulación– de aliviar los apagones durante el verano.

En cuanto a las energías renovables, la UNE aseguró que se cumplió con lo proyectado y que ya funcionan 29 parques solares fotovoltaicos, con otro previsto para sumarse en breve.

Sin embargo, admitieron que la generación solar es intermitente y no sustituye la base térmica deteriorada.

“El problema con la disponibilidad de combustible alcanzó especial énfasis en julio, y en agosto salió la central flotante. Hay un esfuerzo de la logística, pero la situación es dura”, reconocieron los directivos.

“Los trabajadores del MINEM somos sensibles y pueden estar seguros de que estamos trabajando, y lo vamos a seguir haciendo con transparencia”, afirmó López.

La Guiteras, la mayor termoeléctrica del país, arrastra años de explotación sin los mantenimientos necesarios.

“La termoeléctrica Antonio Guiteras, ubicada en Matanzas, necesita un mantenimiento en los próximos meses, y se hará en el menor tiempo posible”, subrayó la vocera del régimen.

El propio gobierno admitió que durante mucho tiempo no se le ha podido dar el cuidado requerido a la generación térmica, lo que ahora obliga a paradas forzadas que dejarán a los cubanos expuestos a apagones aún más prolongados.

Preguntas frecuentes sobre la crisis eléctrica en Cuba y la situación de la termoeléctrica Antonio Guiteras