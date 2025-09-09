La esperada participación de Hallel Génesis en el reality cubano Wuara no dejó a nadie indiferente. La influencer y cantante, que viajó desde Miami para protagonizar un episodio especial del show, se enfrentó a una ola de comentarios en redes sociales por su actitud durante el programa, que algunos calificaron como “soberbia” o “fuera de lugar”.

Desde que se anunció su presencia, el capítulo generó gran expectativa entre los seguidores del reality. Pero tras su emisión, muchos usuarios expresaron que el resultado no fue lo que esperaban. Las críticas se enfocaron en la forma en que Hallel —y sus amigos y madre— interactuaron con los concursantes cubanos que intentaban conquistarla.

Uno de los momentos que más reacciones provocó fue cuando uno de los participantes no reconoció marcas de lujo como Tiffany o Pandora. Las bromas que siguieron fueron interpretadas por parte del público como una burla innecesaria. “¿Qué sentido tiene hablar de diamantes en un país donde mucha gente no tiene ni desayuno?”, escribió una usuaria. Otro comentó: “Ella y su familia parecían más interesados en reírse que en conocer a los chicos”.

Aun así, no todo fue negativo. Algunos seguidores del programa defendieron a Hallel, señalando que su estilo es directo y que simplemente fue ella misma. También hubo quienes aseguraron que todo fue parte del show y que las reacciones fueron exageradas. “Es televisión, y la televisión necesita polémica”, escribió un usuario.

El episodio fue, sin duda, uno de los más comentados hasta ahora. La participación de Hallel dividió opiniones: mientras algunos criticaron su actitud, otros aplaudieron su seguridad y carisma. La producción también recibió algunas observaciones, con espectadores pidiendo que se evite el uso de figuras públicas si eso afecta la dinámica real del programa.

A pesar de la controversia, el capítulo logró una alta cifra de visualizaciones en YouTube.

Lo más leído hoy:

Con esta entrega, el programa suma otro momento viral, y Hallel —para bien o para mal— vuelve a estar en boca de todos.

Preguntas frecuentes sobre la participación de Hallel Génesis en Wuara