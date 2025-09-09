Destino asegura que le hizo una oferta a Bebeshito para que no firme nuevamente con Ferrante y Planet Records

La disputa entre el influencer dominicano Destino Positivo y el productor Roberto Ferrante, dueño de Planet Records, sigue escalando y ahora involucra directamente al reguetonero Oniel Bebeshito.
Destino, quien recientemente denunció haber recibido dos strikes en YouTube por supuestas violaciones de derechos de autor impuestas por Ferrante, aseguró que le hizo una propuesta tentadora a Bebeshito para que abandone Planet Records Cuba / Miami y se una a su nuevo sello discográfico.
"Yo me enteré que a Bebeshito le quedan un par de meses de su contrato y se le hizo una oferta", afirmó Destino en redes sociales, luego de anunciar que lanzó su propia disquera para artistas cubanos.
Según el influencer, la salida del cantante de Planet Record supondría un golpe duro para la disquera: "Ustedes saben que Bebeshito es ahora mismo la mina de esa disquera, y si esa disquera pierde a Bebeshito va a tener un duro golpe".
Destino también aprovechó para enviar un mensaje directo al joven artista: "Atención Bebeshito, piensa en tu familia, no pienses en amistades, no pienses en nadie, porque negocio es negocio. El día de mañana que quizás tú no empieces a pegar canciones y haya otro por encima de ti, vas a pasar a un segundo plano. Ya tú vives en Miami, tú no vives en Cuba, abre tu mente a lo internacional".
Como parte de su argumento, Destino citó la colaboración de Bebeshito con El Alfa, señalando que el tema no logró el impacto internacional que merecía debido —según él— a las fallas de la disquera actual del artista.
Hasta el momento, ni Bebeshito ni Planet Record han respondido públicamente a la supuesta oferta ni a las declaraciones de Destino.
Preguntas Frecuentes sobre la Oferta de Destino a Bebeshito y la Disputa con Planet Records
¿Qué oferta le hizo Destino a Bebeshito?
Destino le hizo una oferta a Bebeshito para que deje Planet Record y se una a su nuevo sello discográfico. Destino sugiere que la salida de Bebeshito supondría un golpe significativo para la disquera actual del artista.
¿Cuál es el conflicto entre Destino y Roberto Ferrante?
El conflicto surge porque Destino acusa a Ferrante de ejercer un control abusivo sobre la música cubana y de intentar censurarlo en YouTube. Destino ha lanzado su propia disquera para competir con Planet Records, ofreciendo mejores condiciones a los artistas cubanos.
¿Por qué Destino considera que Bebeshito debería dejar Planet Record?
Destino opina que Bebeshito no ha logrado el impacto internacional que merece debido a Planet Record. Sugiere que el artista debería pensar en su futuro y abrirse a oportunidades internacionales, ahora que vive en Miami.
¿Cómo ha reaccionado Bebeshito a la oferta de Destino?
Hasta el momento, Bebeshito no ha respondido públicamente a la oferta de Destino. Sin embargo, su reacción ha sido interpretada como un respaldo a su actual productor, Roberto Ferrante, dado que Bebeshito ha dado "me gusta" a publicaciones de Ferrante en redes sociales.
¿Qué condiciones ofrece Destino en su nueva disquera?
Destino ofrece un modelo de negocio donde los artistas mantendrán el 80% de las ganancias, sin necesidad de firmar contratos, lo que considera una alternativa más justa comparado con las condiciones de Planet Records.
