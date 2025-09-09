Destino asegura que le hizo una oferta a Bebeshito para que no firme nuevamente con Ferrante y Planet Records

La disputa entre el influencer dominicano Destino Positivo y el productor Roberto Ferrante, dueño de Planet Records, sigue escalando y ahora involucra directamente al reguetonero Oniel Bebeshito.

Destino, quien recientemente denunció haber recibido dos strikes en YouTube por supuestas violaciones de derechos de autor impuestas por Ferrante, aseguró que le hizo una propuesta tentadora a Bebeshito para que abandone Planet Records Cuba / Miami y se una a su nuevo sello discográfico.

"Yo me enteré que a Bebeshito le quedan un par de meses de su contrato y se le hizo una oferta", afirmó Destino en redes sociales, luego de anunciar que lanzó su propia disquera para artistas cubanos.

Según el influencer, la salida del cantante de Planet Record supondría un golpe duro para la disquera: "Ustedes saben que Bebeshito es ahora mismo la mina de esa disquera, y si esa disquera pierde a Bebeshito va a tener un duro golpe".

Destino también aprovechó para enviar un mensaje directo al joven artista: "Atención Bebeshito, piensa en tu familia, no pienses en amistades, no pienses en nadie, porque negocio es negocio. El día de mañana que quizás tú no empieces a pegar canciones y haya otro por encima de ti, vas a pasar a un segundo plano. Ya tú vives en Miami, tú no vives en Cuba, abre tu mente a lo internacional".

Como parte de su argumento, Destino citó la colaboración de Bebeshito con El Alfa, señalando que el tema no logró el impacto internacional que merecía debido —según él— a las fallas de la disquera actual del artista.

Hasta el momento, ni Bebeshito ni Planet Record han respondido públicamente a la supuesta oferta ni a las declaraciones de Destino.

