La reacción de una venezolana al probar tamal y ropa vieja en un restaurante cubano: "Miren cómo la tengo"

Un cubano decidió sorprender a su pareja venezolana y la llevó a comer a un restaurante de comida típica cubana, donde ella probó tamal y ropa vieja, dos de los platos más emblemáticos de la isla.

En el video, publicado en TikTok por el usuario @yoan.2605, se escucha al joven decir entre risas: “Hoy saqué a la baby de la casa, la traje a comer. No siempre me puede estar cocinando porque imagínate tú, se aburre la venezolana del cubano. Una vez al año no hace daño”.

Mientras grababa, el cubano mostró cómo su novia disfrutaba la comida: “Miren cómo tengo a la venezolana, viniendo al restaurante a comer tamal cubano. Tu mejor tamal te estás comiendo”, comentó, orgulloso de que ella degustara los sabores tradicionales de su tierra.

El clip rápidamente acumuló reacciones de usuarios que aplaudieron el gesto y celebraron el encuentro cultural alrededor de la mesa, uniendo a Cuba y Venezuela a través de la gastronomía.

