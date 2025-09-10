Trenes nacionales operan con normalidad en Cuba a pesar del apagón masivo

Vídeos relacionados:
Los trenes nacionales de pasajeros mantienen su servicio activo en Cuba a pesar del apagón masivo que afecta al país desde la mañana de este miércoles.
La información fue confirmada por la página de Facebook Rutas Nacionales, que publicó un aviso en el que asegura que “pese a la caída del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), el servicio ferroviario se mantiene activo en todas las rutas programadas” gracias al “compromiso del personal operativo”.
El mensaje subraya que los trenes continuarán circulando con normalidad y que cualquier cambio será informado a través de los canales oficiales.
La declaración se suma a la nota emitida por la Empresa Cubana de Aeropuertos y Servicios Aeroportuarios S.A. (ECASA), que también aseguró la operatividad de todas las terminales aéreas gracias al uso de medios alternativos.
“Todos los aeropuertos de Cuba operables con los medios alternativos que poseen las instalaciones aeroportuarias para garantizar la salida y entrada de líneas aéreas y pasajeros”, subrayó el escueto comunicado.
El ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, aseguró en Facebook que, pese al apagón general en Cuba, se mantiene la transportación de pasajeros entre Gerona y Batabanó mediante el ferry Perseverancia, cuya próxima salida está prevista para este jueves 11 de septiembre en el horario habitual.
El funcionario agregó que se garantiza la continuidad de la actividad de descarga planificada en los puertos de La Habana, Vita, Carúpano, Santiago de Cuba y Cienfuegos, de buques que transportan productos destinados al país, incluidos los de la canasta básica normada.
Asimismo, afirmó que las maniobras portuarias mantienen su estabilidad con la participación de la Empresa Navegación Caribe, Prácticos de Cuba y la Consignataria MAMBISA.
Sin embargo, mientras el discurso oficial transmite normalidad en servicios estratégicos vinculados al transporte y el comercio, la población enfrenta la parálisis del sistema eléctrico nacional, con sus consecuencias directas en los hogares: alimentos en riesgo, falta de agua y servicios básicos interrumpidos.
En este panorama, el primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, presumió que el gobierno cuenta con una estrategia bien definida para enfrentar la caída total del SEN –no así para evitarla–, ocurrida en horas de la mañana tras la salida inesperada de la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, en Matanzas.
