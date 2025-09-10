Díaz-Canel, en paradero desconocido mientras el país entero sufre apagón total

Manuel Marrero con directivos de la Unión Eléctrica y en Ministerio de Energía

Vídeos relacionados:

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel se encuentra "desaparecido" desde que el país entró este miércoles en otro apagón general, tras el colapso del Sistema Eléctrico Eléctrico (SEN).

En su cuenta de X, donde acostumbra a compartir mensajes con excusas tontas o frases propagandísticas llamando a resistir y a tener "creatividad" ante los problemas, el dirigente centró su atención en otra crisis muy lejana a la que sufre su pueblo.

Este miércoles, cuando el país había quedado a oscuras, Díaz-Canel escribió lamentando los bombardeos sobre Gaza, y cuestionando si "se está naturalizando la barbarie".

No se hicieron esperar las respuestas de los internautas exigiéndole que se concentre en los numerosos problemas de Cuba.

"Fácil es hablar de Gaza para desviar la atención. Pero en Cuba también hay bombardeos: de hambre, de represión y de miedo. Mire primero la barbarie que usted mismo dirige", señaló un joven.

"Ponte pa' arreglar la p... de país que han dejado, que estamos viviendo peor que en Gaza y lo único que sabes es hablar m... y no bajarte del jet", dijo otro.

Lo más leído hoy:

"En la isla de Fidel (Cuba) no hubo necesidad de bombardeos, Uds mismo ejecutaron y destruyeron al país", expresó otro usuario.

Por su parte, la cuenta de la Presidencia de Cuba en X se limitó a compartir un tuit del Ministerio de Energía y Minas sobre la formación de microsistemas eléctricos para dar servicio a objetivos vitales.

Tampoco Lis Cuesta ha publicado nada desde el martes, cuando anunció su llegada a Cuba de su viaje por países de Asia, y expresó su emoción por "llegar a esta Isla rebelde y hermosa".

El único que ha dado la cara hasta el momento es el primer ministro, Manuel Marrero, quien presumió de que el gobierno tiene una estrategia bien definida para enfrentar la caída del SEN, ocurrida tras la salida inesperada de la termoeléctrica Antonio Guiteras.

"Contamos con una estrategia bien definida para enfrentar esta situación y con la profesionalidad de los trabajadores de la UNE para avanzar, en el menor tiempo posible, en el restablecimiento del sistema", escribió Marrero en su perfil en X.

Desde el Despacho Nacional de Cargas, adonde acudió para supervisar directamente las labores de restablecimiento, Marrero afirmó que la población será mantenida al tanto del proceso de recuperación, lo cual -se sabe- no garantiza la prontitud de las acciones y muchos menos la efectividad.

También el canciller Bruno Rodríguez dijo que "el Partido y el Gobierno mantienen el seguimiento y el permanente monitoreo a la situación", en referencia a la desconexión del SEN.

Sin embargo, para millones de cubanos golpeados por la crisis energética, el problema no es que el PCC "monitoree", sino que se ofrezcan soluciones reales y urgentes que garanticen estabilidad eléctrica y alivien la incertidumbre diaria.

Cuba sumó este miércoles su quinto apagón nacional en menos de un año, una cifra que retrata con crudeza la fragilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y la incapacidad del régimen para resolver una crisis que afecta la vida cotidiana de millones de personas.

Este último corte ocurrió a las 9:14 am de este miércoles, cuando la termoeléctrica Antonio Guiteras, la mayor y más importante de la Isla, salió inesperadamente de servicio y provocó la caída total del SEN.

El historial de colapsos recientes es elocuente:

18 de octubre de 2024: Apagón general por fallo en la termoeléctrica Antonio Guiteras, en Matanzas.

6 de noviembre de 2024: Caída total del SEN durante el paso del huracán Rafael, cuyos vientos provocaron la desconexión del SEN.

4 de diciembre de 2024: Nueva desconexión nacional por otra avería en la central Guiteras.

14 de marzo de 2025: Colapso por una falla en la subestación de Diezmero, en La Habana, debido a una alta oscilación del sistema.

10 de septiembre de 2025: Última caída del SEN tras la salida imprevista de la Guiteras.

El nuevo corte llega apenas días después de otro evento masivo que afectó principalmente al oriente del país.

El pasado 7 de septiembre, una falla en la línea de 220 kV Nuevitas-Tunas provocó la desconexión total del sistema eléctrico desde Las Tunas hasta Guantánamo, dejando a millones de cubanos sin servicio.

Preguntas frecuentes sobre el colapso del Sistema Eléctrico Nacional en Cuba