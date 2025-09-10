Apagón en Cuba obliga a hospitales a cancelar operaciones programadas

El apagón masivo que mantiene a la isla prácticamente a oscuras impacta de lleno en el sistema de salud cubano, severamente afectado en los últimos años por disímiles causas.
Así lo admitió la viceministra de Salud Pública, Carilda Peña García, quien delante de las cámaras de la televisión estatal reconoció que las operaciones programadas y otros procedimientos médicos electivos han tenido que ser suspendidos, mientras se priorizan las urgencias y emergencias.
En su intervención, Peña explicó que se activaron los protocolos de actuación sanitaria ante contingencias energéticas, que incluyen la entrada inmediata del personal médico y la revisión de grupos electrógenos, bancos de oxígeno y sistemas de abasto de agua.
Según la funcionaria, el país no enfrenta en este momento una situación crítica en hospitales, aunque admitió que existen instituciones con menos de 24 horas de combustible disponible, a las que se les da atención prioritaria.
La viceministra también señaló que el suministro de agua es uno de los principales problemas.
Varias instituciones médicas ya dependían de pipas antes del apagón debido a la sequía, lo que agrava la situación actual.
“Si no hay energía en las fuentes de abasto para el bombeo, todo se complejiza”, advirtió, subrayando la coordinación con Recursos Hidráulicos para priorizar los hospitales.
Respecto al oxígeno, afirmó que “hoy no hay dificultades” en las instituciones, ya sea mediante cilindros o balas de reserva, y recordó que el personal médico está preparado para ventilar manualmente a pacientes en casos extremos.
“Las urgencias médicas tampoco están desatendidas; las ambulancias disponibles, aunque insuficientes, siguen cubriendo traslados”, aseguró.
Peña confirmó que los pacientes programados para cirugías no urgentes tendrán que esperar hasta que se normalice la situación, mientras que los hospitales derivarán casos a centros con mayor capacidad si los grupos electrógenos u otros sistemas fallan.
También destacó que los enfermos en hemodiálisis tienen asegurados mecanismos de traslado para no interrumpir sus tratamientos.
El discurso oficial insiste en que la red hospitalaria mantiene “vitalidad” y que las instituciones están preparadas para enfrentar contingencias.
Sin embargo, a CiberCuba llegó la denuncia de que el colapso del SEN este miércoles obligó al traslado de pacientes de terapia intensiva y casos quirúrgicos del Hospital Clínico Quirúrgico Docente Dr. Ambrosio Grillo Portuondo, en El Cobre, Santiago de Cuba, hacia otros centros asistenciales, al no contar la institución con las condiciones mínimas que asegura la funcionaria del régimen.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.