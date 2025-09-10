Régimen insiste en “normalidad” en escuelas de Villa Clara pese al apagón que paraliza al país

Vídeos relacionados:

Mientras Cuba enfrenta el segundo apagón general del año, que mantiene a millones de personas sin electricidad, las autoridades educativas de Villa Clara intentan proyectar un mensaje de tranquilidad, asegurando que el proceso docente se desarrolla con normalidad.

El periodista oficialista Henry Omar Pérez informó que la Dirección General de Educación en la provincia ha tomado medidas para garantizar la “vitalidad” de los centros escolares.

Su directora, Yamilet Herrera, afirmó que hasta el momento se mantiene la docencia en todas las instituciones y que los centros internos cuentan con condiciones creadas para el alumbrado mediante vías alternativas.

Herrera agregó que se han reforzado los consejos de dirección a nivel municipal y provincial y que existe comunicación permanente con las autoridades del Partido y el Gobierno para monitorear la situación.

También advirtió que el escenario podría variar en función de la evolución de la crisis energética, aunque insistió en que la prioridad es sostener la protección de los estudiantes y el personal docente.

En paralelo, el vocero del régimen aseguró que la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara mantiene sus actividades, según declaraciones de su rector, Calixto Orozco Muñoz, a la Agencia Cubana de Noticias.

El funcionario precisó que la institución dispone de los recursos necesarios para sostener el proceso docente y garantizar la alimentación de los estudiantes internos.

Añadió que la sede en Sagua la Grande funciona con normalidad y que los alumnos de sexto año cumplen un rol esencial en hospitales de la provincia, donde apoyan directamente la atención médica a los pacientes.

Pese a estos reportes de “normalidad”, la realidad es que el apagón masivo agrava la ya marcada precariedad del curso escolar en Cuba.

La falta de electricidad limita el acceso a medios básicos de enseñanza, dificulta la alimentación de los estudiantes internos y golpea la vida cotidiana en las aulas.

Mientras el discurso oficial insiste en transmitir estabilidad, la crisis energética expone una vez más la vulnerabilidad del sistema educativo en la isla.

En medio del nuevo apagón masivo, el régimen ha insistido en que se mantienen funcionando los aeropuertos del país, así como los diferentes trenes que circulan por las vías férreas.

