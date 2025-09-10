Congresista Carlos Giménez pide investigar a represores cubanos que viven en EE.UU.

Vídeos relacionados:

El congresista cubanoamericano Carlos Giménez pidió al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que investigue y eventualmente deporte a una docena de presuntos represores del régimen cubano que residen en Estados Unidos bajo programas humanitarios.

En una carta enviada a la secretaria Kristi Noem, Giménez advirtió sobre la “presencia de agentes del régimen asesino de Castro y del Partido Comunista de Cuba actualmente residiendo en Estados Unidos.”, de acuerdo con Fox News.

Según el legislador, quien publicó sobre el tema en la red social X, varios de los individuos señalados estarían vinculados a las Brigadas de Respuesta Rápida, grupos parapoliciales usados en la isla para reprimir disidencia.

Crítica al castrismo y llamado a la acción

Giménez denunció que estas personas habrían cometido “innumerables violaciones de derechos humanos” en Cuba y que su presencia en territorio estadounidense es una afrenta a los exiliados que huyeron del castrismo.

“Es crucial que el DHS haga cumplir las leyes vigentes para identificar, deportar y repatriar a estos individuos que representan una amenaza a nuestra seguridad nacional”, escribió el citado medio.

El congresista, quien llegó a EE.UU. en 1960 tras huir con su familia de la revolución de Fidel Castro, ya había enviado una carta similar en marzo y ha dado a conocer listas, alertando sobre la posibilidad de que numerosos agentes cubanos vivieran encubiertos en suelo estadounidense.

Contexto regional y militar

La petición de Giménez llega en medio de una política de mano dura de la administración Trump en América Latina, que ha incluido: un ataque militar en el Caribe contra presuntos narcotraficantes vinculados a pandillas; y la designación del Tren de Aragua y el Cártel de los Soles como organizaciones terroristas extranjeras.

Asimismo, el despliegue de tres buques de guerra y más de 4,500 marineros e infantes de marina cerca de Venezuela, y una recompensa de 50 millones de dólares por la captura de Nicolás Maduro.

Informe solicitado

Giménez exigió al DHS que brinde detalles sobre si ha investigado a los represores señalados, si se han iniciado procesos de deportación o, en caso contrario, las razones por las cuales no se ha actuado.

“El régimen de Castro está en su último aliento, y el presidente Trump debería empujarlo al borde del abismo”, dijo el congresista en declaraciones previas tomadas por Fox News, insistiendo en que el verdadero apoyo a la libertad en Cuba pasa por asfixiar a quienes han sido cómplices de la represión y hoy se esconden en Estados Unidos.

