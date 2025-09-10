Congresista Carlos Giménez pide investigar a represores cubanos que viven en EE.UU.

Vídeos relacionados:
El congresista cubanoamericano Carlos Giménez pidió al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que investigue y eventualmente deporte a una docena de presuntos represores del régimen cubano que residen en Estados Unidos bajo programas humanitarios.
En una carta enviada a la secretaria Kristi Noem, Giménez advirtió sobre la “presencia de agentes del régimen asesino de Castro y del Partido Comunista de Cuba actualmente residiendo en Estados Unidos.”, de acuerdo con Fox News.
Según el legislador, quien publicó sobre el tema en la red social X, varios de los individuos señalados estarían vinculados a las Brigadas de Respuesta Rápida, grupos parapoliciales usados en la isla para reprimir disidencia.
Crítica al castrismo y llamado a la acción
Giménez denunció que estas personas habrían cometido “innumerables violaciones de derechos humanos” en Cuba y que su presencia en territorio estadounidense es una afrenta a los exiliados que huyeron del castrismo.
“Es crucial que el DHS haga cumplir las leyes vigentes para identificar, deportar y repatriar a estos individuos que representan una amenaza a nuestra seguridad nacional”, escribió el citado medio.
El congresista, quien llegó a EE.UU. en 1960 tras huir con su familia de la revolución de Fidel Castro, ya había enviado una carta similar en marzo y ha dado a conocer listas, alertando sobre la posibilidad de que numerosos agentes cubanos vivieran encubiertos en suelo estadounidense.
Contexto regional y militar
La petición de Giménez llega en medio de una política de mano dura de la administración Trump en América Latina, que ha incluido: un ataque militar en el Caribe contra presuntos narcotraficantes vinculados a pandillas; y la designación del Tren de Aragua y el Cártel de los Soles como organizaciones terroristas extranjeras.
Asimismo, el despliegue de tres buques de guerra y más de 4,500 marineros e infantes de marina cerca de Venezuela, y una recompensa de 50 millones de dólares por la captura de Nicolás Maduro.
Informe solicitado
Giménez exigió al DHS que brinde detalles sobre si ha investigado a los represores señalados, si se han iniciado procesos de deportación o, en caso contrario, las razones por las cuales no se ha actuado.
“El régimen de Castro está en su último aliento, y el presidente Trump debería empujarlo al borde del abismo”, dijo el congresista en declaraciones previas tomadas por Fox News, insistiendo en que el verdadero apoyo a la libertad en Cuba pasa por asfixiar a quienes han sido cómplices de la represión y hoy se esconden en Estados Unidos.
Preguntas frecuentes sobre la solicitud de Carlos Giménez para investigar a represores cubanos en EE.UU.
¿Qué solicita el congresista Carlos Giménez al Departamento de Seguridad Nacional sobre los represores cubanos?
Carlos Giménez ha pedido al Departamento de Seguridad Nacional que investigue y deporte a presuntos represores del régimen cubano que residen en Estados Unidos bajo programas humanitarios. Argumenta que estas personas han cometido violaciones de derechos humanos en Cuba y representan una amenaza para la seguridad nacional y la comunidad de exiliados cubanos.
¿Por qué el congresista considera que estos individuos son una amenaza para Estados Unidos?
Giménez advierte que la presencia de estos individuos podría facilitar el espionaje, la coerción política y actividades ilícitas dentro de Estados Unidos. Sostiene que su estancia en el país es una afrenta a los exiliados cubanos y podría comprometer la seguridad nacional.
¿Qué acciones ha tomado Giménez para apoyar su solicitud de deportación de represores cubanos?
Giménez ha enviado listas de nombres al Departamento de Seguridad Nacional, basadas en denuncias de organizaciones independientes, y ha pedido a las autoridades migratorias que revisen estos casos para identificar a quienes ingresaron al país con falsas pretensiones. También ha hecho un llamado público a la comunidad para ayudar en la identificación de estas personas.
¿Cuál es la postura de Carlos Giménez respecto a las remesas y vuelos entre Estados Unidos y Cuba?
Carlos Giménez propone suspender las remesas y vuelos entre Estados Unidos y Cuba, argumentando que estos recursos sostienen al régimen cubano. Considera que estas medidas son necesarias para debilitar el gobierno de la isla y avanzar hacia la libertad del pueblo cubano.
