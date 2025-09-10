Los apagones en Cuba rompen hasta las videollamadas familiares: "Qué miseria de país"

Vídeos relacionados:

El periodista Javier Díaz denunció en redes sociales cómo un apagón interrumpió una videollamada con su abuela en Cuba, una escena cotidiana para miles de familias cubanas separadas por la emigración forzada y la crisis energética que atraviesa la isla.

“Hablando con mi abuela en Cuba… pum, se fue la corriente”, escribió Díaz en su perfil de Facebook, acompañado de una captura que muestra cómo la pantalla quedó completamente en negro, interrumpiendo el único medio de comunicación que mantiene con su abuela desde hace casi nueve años. “Qué miseria de país, de calamidades, de agonías. No sé hasta cuándo Cuba tiene que pagar su ‘eterna maldición’”, lamentó.

El periodista explicó que desde hace casi una década no ve a su abuela en persona, y que las videollamadas son su único vínculo con ella, como ocurre con tantas otras familias cubanas separadas por la crisis.

En respuesta a un usuario que le reprochó no haber visitado a su abuela en tantos años y sugirió que podría haberla sacado del país si realmente quisiera verla, Díaz respondió tajantementea: “Ella no quiere viajar, no hable sin saber”.

Apagones: Un calvario que se vive a diario

El testimonio de Díaz refleja una realidad ampliamente documentada. De acuerdo con el VIII Informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), el 92 % de los cubanos desaprueba la gestión del régimen, y los apagones constantes figuran entre las principales causas de malestar social.

El estudio indica que el 89 % de la población vive en pobreza extrema y que la escasez de alimentos, medicinas y servicios básicos ha sido superada en gravedad por los cortes eléctricos, que han convertido la vida cotidiana en una prueba constante de resistencia.

Una crisis sin solución a corto plazo

El investigador del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, Jorge Piñón, considera que la crisis energética en Cuba no tiene solución inmediata. Según sus cálculos, el país necesitaría entre tres y cinco años, y una inversión de hasta 10.000 millones de dólares, para comenzar a salir del colapso estructural en que se encuentra el sistema eléctrico.

Piñón calificó de “cuento de hadas” los parques solares promovidos por el régimen, ya que no cuentan con baterías que permitan almacenamiento. Además, recordó que las plantas termoeléctricas del país tienen más de cuatro décadas y utilizan un crudo altamente dañino para su funcionamiento.

Hartazgo ciudadano y promesas incumplidas

La población cubana ha manifestado abiertamente su agotamiento frente a la falta de soluciones, en redes denuncian que los apagones se han convertido en una “tortura psicológica”, con cortes de hasta 40 horas y familias forzadas a cocinar con carbón ante la falta de electricidad y gas licuado.

Desde hace tiempo, la ciudadanía exige no solo explicaciones, sino responsabilidad. Incluso voces afines al oficialismo han comenzado a cuestionar abiertamente las promesas rotas. La periodista Ana Teresa Badía, por ejemplo, se preguntó en redes sociales por qué no se cumplió la promesa de reducir los apagones durante el verano, lo que generó un debate nacional sobre la falta de transparencia del gobierno.

Mientras tanto, los cubanos siguen a oscuras, física y simbólicamente. Como expresó un usuario indignado en redes sociales: “Vivimos en una Cuba de sombras, donde la esperanza se ha vuelto un privilegio”.

El país entero, a oscuras otra vez

Este miércoles, el colapso del sistema eléctrico volvió a dejar a todo el país completamente a oscuras. A las 9:14 de la mañana, la Unión Eléctrica informó la caída total del Sistema Electroenergético Nacional, tras la salida imprevista de la CTE Antonio Guiteras, la misma planta que el gobierno ya había anunciado que debía salir de servicio por mantenimiento. El apagón fue general y por tiempo indefinido, agravando aún más una crisis que no da tregua.Preguntas frecuentes sobre la crisis energética y social en Cuba

