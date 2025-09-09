"Mejor que no la pongan más": hartazgo en Cuba tras años de apagones interminables

Vídeos relacionados:

“Mejor que no la pongan más”. Esa frase, repetida en decenas de comentarios en redes sociales, resume el sentimiento de miles de cubanos ante el último anuncio oficial sobre la situación del sistema eléctrico en el país.

Directivos de la Unión Eléctrica (UNE) y del Ministerio de Energía y Minas reconocieron esta semana la “dura” realidad que enfrenta Cuba en materia energética, y anunciaron que la termoeléctrica Antonio Guiteras deberá salir de servicio en los próximos meses para someterse a mantenimiento.

La declaración, divulgada por la periodista oficialista Ana Teresa Badía, fue hecha tras un apagón masivo que afectó al oriente del país, reflejo del colapso técnico que sufre el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Según las autoridades, la crisis se debe al déficit de generación, falta de financiamiento y obsolescencia tecnológica, aunque las estadísticas y los testimonios ciudadanos indican que el problema ha superado lo técnico y se ha convertido en una tragedia cotidiana.

En redes sociales, la indignación es total. La publicación de la noticia en la página de CiberCuba Noticias ha superado los 13 mil “me gusta” y más de 5,000 comentarios, la mayoría reflejando hartazgo, desesperanza y exigencias de cambio.

“Esto se volvió una tortura psicológica donde los seres humanos hemos perdido los deseos de vivir, trabajar y hasta respirar”, comentó una cubana desde Matanzas, donde los apagones alcanzan hasta 40 horas sin servicio eléctrico.

Lo más leído hoy:

Otro usuario expresó: “Cada día en Cuba parece una prueba de resistencia. La vida se convirtió en una carrera contra el reloj cada vez que entra la corriente: lavar, cocinar, cargar los teléfonos… sobrevivir”.

Muchos cuestionan la falta de soluciones reales. “Si no tienen respuesta, ¿por qué insisten en permanecer? Lo que hay que parar no es la Guiteras, sino a los incapaces que la dirigen”, apuntó otro comentario cargado de frustración.

La indignación ciudadana también apunta directamente al poder. “Lo que tienen que parar son ellos, los malditos dirigentes de este país. No sirven para nada”, escribió una usuaria. Otro añadió: “Ya no es vivir, es sobrevivir. Que nos fusilen de una vez, porque esto no es vida”.

En muchos comentarios se menciona la desigualdad: “Ellos sí tienen plantas eléctricas, gasolina, comida. Y al pueblo, que resista”. También hay denuncias por la corrupción y el desvío de fondos: “No van a usar los millones que tiene GAESA para arreglar las termoeléctricas porque prefieren seguir robando y construyendo hoteles”.

Otra voz expuso: “Los niños no pueden estudiar, no duermen por el calor, no tienen merienda porque no hay pan ni corriente para cocinar. ¿Cómo se le puede exigir a alguien en estas condiciones?”. Mientras tanto, una madre lamentaba: “Ya no se puede más, esto es una masacre. Que nos maten ya, porque nos están matando en vida”.

Desde el oriente del país, donde los apagones son más frecuentes, una ciudadana señaló: “En mi casa llevamos una semana sin agua y sin corriente desde las cinco de la mañana. ¿Qué vamos a hacer?”.

Incluso voces vinculadas al oficialismo han denunciado la situación en sus redes. La periodista Yirmara Torres Hernández publicó en su perfil de Facebook: “¿Cómo se vive con 28 horas de apagón por 2 de electricidad? […] No se vive”.

El reciente apagón general en el oriente del país, ocurrido el 7 de septiembre, dejó sin servicio eléctrico a todas las provincias desde Las Tunas hasta Guantánamo. Afectó también a la unidad 6 de la termoeléctrica de Mariel y evidenció el colapso de un sistema que ya operaba con un déficit cercano a los 1,900 MW.

Este evento es solo uno más en una cronología de apagones masivos que se remonta a años atrás. Desde 2023, Cuba ha sufrido múltiples colapsos del SEN, con apagones generales en provincias enteras, plantas fuera de servicio y promesas gubernamentales incumplidas.

La situación ha generado malestar social creciente, expresado en publicaciones, protestas aisladas y llamados directos al fin del régimen. “Los apagones son la punta del iceberg; deberían ser enjuiciados por crímenes de lesa humanidad”, escribió un usuario visiblemente indignado.

“Que no digan más que el pueblo resiste, el pueblo sobrevive. Y eso, en estas condiciones, es una condena”, denunció otro.

Desde hace tiempo, los cubanos exigen no solo soluciones técnicas, sino cambios profundos en la conducción del país. En octubre de 2024, tras otro apagón nacional, una ola de comentarios pedía abiertamente la dimisión de los dirigentes. “Que se vayan y entreguen el país”, fue una de las frases más compartidas entonces.

Hoy, casi un año después, y con la termoeléctrica Guiteras próxima a detenerse, la percepción ciudadana es que nada ha cambiado. Al contrario, la desesperación ha crecido.

“Vivimos en una Cuba de sombras, donde la esperanza se ha vuelto un privilegio”, sentenció otro comentario. Mientras tanto, las promesas oficiales se repiten, y el pueblo sigue esperando una respuesta que no llega. O que, como dicen muchos, nunca llegará.

Preguntas frecuentes sobre la crisis de apagones en Cuba