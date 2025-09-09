Jorge Piñón, investigador del Instituto de Energía de Texas: "No veo solución a apagones en Cuba en 2026"

Jorge Piñón, investigador del Instituto de Energía de Texas, no ve "la luz al final de túnel" de la crisis energética de Cuba y cree que no se puede esperar que las cosas mejoren a corto plazo porque, en su opinión, en 2026 a los cubanos les espera "continuidad". O sea, apagones como los de 2024 y 2025. Además, se ratifica en que los 50 parques solares que el régimen vende como la solución al problema, son un "cuento de hadas" porque al carecer de baterías sólo podrán suministrar electricidad durante el día.

El profesor de la Universidad de Texas es contundente a la hora de explicar que la crisis energética cubana es un problema estructural y, según los cálculos realizados recientemente por sus alumnos, Cuba necesitará entre tres y cinco años para recomponerse si se dispone de una inversión de entre 8.000 y 10.000 millones de dólares.

Además, Piñón advirtió de que si Cuba pierde el suministro de petróleo procedente de Venezuela y México, el régimen tendrá que pagar ese petróleo en el mercado por unos 2.200 millones de dólares al año. Y el problema iría a peor porque el sistema eléctrico cubano tiene dos grandes fallas: una es la infraestructura la otra es la incapacidad del Gobierno para buscar fondos para invertir en el sistema eléctrico cubano.

"Hasta ahora todo lo que se está haciendo son reparaciones breves, parches y lo que tenemos todos que reconocer es que el problema de la electricidad en Cuba es estructural y solamente se puede arreglar a largo plazo. Va a tomar de 3 a 5 años y puede que el costo sea entre 8 mil y 10 mil millones de dólares. Tenemos que recordar que las plantas termoeléctricas de Cuba tienen más de 40 años de explotación. Se les ha dado muy poco mantenimiento, tanto operativo como de capital, y también se quema en ella el crudo cubano, que es un crudo altamente dañino por el contenido de azufre y de vanadio y de otros metales que dañan las unidades. Así que es un círculo vicioso. Es decir, arregla las unidades temporalmente, usa un combustible que es dañino y ese al fin y al cabo es el problema raíz de todo este problema. Así que es un túnel en el cual no vemos una luz al final del mismo".

"Yo creo que todos sabemos lo que es un almendrón y desafortunadamente el sector eléctrico cubano y el sector azucarero cubano son almendrones que solamente los puedes reparar temporalmente con curitas o pequeños arreglos, pero que estructuralmente no pueden competir en Mónaco. No hay forma alguna así que desafortunadamente no le veo solución a este problema en lo que son las termoeléctricas; no veo solución en lo que son los grupos electrógenos; no veo solución en lo que es la producción de crudo nacional", dijo.

"En la eólica tenemos a La Herradura, que es un proyecto que ya lleva más de diez años ahí y está todavía sin operar. Lo que es la biomasa, ahí la tenemos: no hay caña de azúcar. Así que cómo podemos esperar que la biomasa contribuya al futuro eléctrico nacional de Cuba. Tenemos la energía solar, bienvenida sea, pero desafortunadamente en la forma en que se están ejecutando esos proyectos y también la cantidad no va a dar una solución. No tengo buenas noticias".

"Ahora estamos todos entusiasmados porque, mira, estamos construyendo otro parque solar en Cabaiguán; otro parque solar en Matanzas, otro en Guantánamo, mira qué bueno, esto nos va a resolver el problema. No. No es así y en ese en ese cubo se han metido ellos mismos porque en la forma en que lo van anunciado a bombo y platillo desafortunadamente ha aumentado la expectativa del pueblo. Repito otra vez, no estoy en contra de energía solar, todos aplaudimos la energía solar, pero desafortunadamente en la forma en que se está ejecutando este plan no va a ayudar en el problema estructural que tenemos hoy en día en Cuba", añadió Jorge Piñón.

A la pregunta de CiberCuba sobre qué espera a los cubanos en 2026, Jorge Piñón contestó que habrá "continuidad del problema que tenemos hoy en día".

"Yo sé que Cuba está haciendo un esfuerzo, y lo aplaudimos, con la energía solar, pero una vez más la energía solar en la forma en que la están trabajando ellos con 28 o 29 o lo que esperan que van a ser 50 parques solares, en un modelo de estrategia de escopeta de perdigón, es decir que están por todos lados del país solamente van a funcionar durante el día en los momentos en que hay sol ya que no tienen baterías. Aquí, por ejemplo, en las afueras de Houston, se acaba de abrir un parque solar de 700 MW en 22 mil acres con 250 MW de baterías. Es decir que puede funcionar 24 horas al día. Así que aplaudimos el esfuerzo de la energía solar, esperamos que lo continúen, pero desafortunadamente en la forma en que se está haciendo y sin grandes baterías no va a dar resultado. Otro que esperábamos que iba a ser un gran paso para Cuba era la biomasa cañera y ahí ves el problema del central Ciro Redondo (Ciego de Ávila), donde los chinos se gastaron 180 millones de dólares en construir una planta de biomasa de 65 megawatts y ahí está, casi sin operar, quemando marabú. ¿Por qué? Porque no hay caña de azúcar. Así que, ¿cómo podemos aprovechar esa gran fuerza energética que tenemos, que es la caña de azúcar? Como lo hace Brasil, que genera el 16% de su electricidad de la biomasa cañera. La respuesta a tu pregunta es que yo no veo ninguna solución para el 2026", concluyó.