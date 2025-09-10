Pollito Tropical y Beta Mejía arremeten contra quienes critican a Isabella Ladera por la filtración de su video íntimo

El video íntimo filtrado de Isabella Ladera y Beéle sigue dando mucho de qué hablar en redes sociales. Entre burlas, críticas y ataques transcurren la mayoría de las reacciones y son pocos los que se han detenido a cuestionar este tipo de situaciones, las consecuencias, exposición y escrutinio público que traen consigo para las víctimas y los derechos que vulneran.

Los creadores de contenido Pollito Tropical y Beta Mejía, sin embargo, han optado por hacer una fuerte crítica a quienes han reaccionado con burlas y cuestionamientos, sobre todo hacia la influencer venezolana.

Ambos protagonizan un video en el que Pollito insinúa que se graben en un momento íntimo, pero acto seguido Beta reacciona: “No, no, ¿cómo que grabar, para que nos pase lo mismo que a la NBL?”.

Luego, el video se interrumpe y ambos dedican unas fuertes palabras a quienes han sucumbido al morbo y la crítica en redes: “¿O sea, que el peor enemigo de una mujer es otra mujer? (…) Da pena ajena los comentarios que andan dejando por ahí (…) Deberían cuidarse, no destruirse”, asegura Beta.

“Lo único que estoy viendo es que entre todas ustedes se tiran odio y se critican muchísimo (…) Dónde está la feminidad, dónde está el apoyo hacia otra mujer, dónde está eso, porque yo creo que esos valores ya se perdieron”, cuestionó Pollito Tropical.

En un tono humorístico llevan la reflexión a cómo muchos presumen de ser mejores en materia de relaciones sexuales y se burlan de la escena entre Isabella Ladera y Beéle.

Lo más leído hoy:

Ya en otro momento más serio Beta Mejía reflexiona que “la verdad es que nadie se merece ser expuesto así” públicamente. “Lo que pasa en la intimidad entre cuatro paredes se queda en la intimidad”, añade Pollito.

El lunes Isabella Ladera culpó públicamente a Beéle de la filtración de este video y añadió que está emprendiendo acciones legales. Por su parte, el colombiano a través de sus abogados recalcó que no filtró dicho material ni participó en su difusión.

Preguntas frecuentes sobre el video íntimo filtrado de Isabella Ladera y Beéle