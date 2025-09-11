Sincroniza Energás en Matanzas tras el colapso eléctrico nacional

Vídeos relacionados:
El Ministerio de Energía y Minas de Cuba informó este miércoles en su cuenta oficial de X que avanza el proceso de recuperación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) tras el apagón masivo que dejó a la isla sin servicio.
Según la entidad, está en proceso de arranque Energás Varadero, Boca de Jaruco ya entrega energía y se prepara el arranque de la unidad 1 de la CTE Santa Cruz.
Estas medidas forman parte de los intentos de las autoridades para reconectar el SEN después del quinto colapso eléctrico nacional en menos de un año.
El primer secretario del PCC en Matanzas, Mario Sabines Lorenzo, también difundió en Facebook actualizaciones sobre la sincronización de Energas.
Un patrón de colapsos
El historial reciente refleja la fragilidad del SEN:
18 de octubre de 2024: Apagón general por fallo en la Guiteras.
6 de noviembre de 2024: Desconexión total durante el paso del huracán Rafael.
4 de diciembre de 2024: Nueva caída por avería en la Guiteras.
14 de marzo de 2025: Colapso por falla en la subestación de Diezmero (La Habana).
10 de septiembre de 2025: Última caída nacional por salida imprevista de la Guiteras.
Apenas días antes, el 7 de septiembre, otra avería había dejado sin servicio eléctrico a las provincias orientales desde Las Tunas hasta Guantánamo, lo que confirma la frecuencia e intensidad creciente de los apagones masivos.
Un sistema colapsado
La propia Unión Eléctrica de Cuba (UNE) reconoce que la mayoría de las centrales térmicas superan los 40 años de explotación sin mantenimientos de capital, con infraestructura obsoleta, escasez de combustible y falta crónica de inversión.
El resultado es una crisis energética estructural que afecta cada aspecto de la vida en Cuba y que el gobierno no logra resolver, pese a las reiteradas promesas de estabilización del sistema eléctrico.
Preguntas frecuentes sobre la crisis eléctrica en Cuba
¿Qué causó el apagón masivo en Cuba el 10 de septiembre de 2025?
El apagón masivo fue causado por la salida imprevista de la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras en Matanzas. Esta planta es la mayor y más importante de Cuba, y su desconexión provocó la caída total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). La causa exacta fue una "señal falsa" en el sistema automático que obligó a detener las operaciones de la planta, según las autoridades.
¿Por qué el Sistema Eléctrico Nacional de Cuba es tan vulnerable?
La vulnerabilidad del SEN cubano es producto de una infraestructura obsoleta, falta de mantenimiento y escasez de combustible. La mayoría de las centrales térmicas tienen más de 40 años sin recibir mantenimientos capitales. Además, el déficit de generación y la falta de inversión agravan la situación, haciendo que el sistema sea propenso a fallos constantes.
¿Qué medidas está tomando el gobierno cubano para solucionar la crisis eléctrica?
El gobierno cubano ha implementado la creación de "microsistemas" para mantener el suministro en áreas estratégicas como hospitales y estaciones de bombeo de agua. Además, promueve proyectos solares y sistemas de baterías para mejorar la generación eléctrica. Sin embargo, estas medidas son insuficientes para solucionar las causas estructurales de la crisis.
¿Cómo afecta la crisis eléctrica a la vida diaria en Cuba?
La crisis eléctrica afecta todos los aspectos de la vida diaria en Cuba, desde la conservación de alimentos hasta el acceso a servicios básicos como el transporte y las comunicaciones. Los apagones prolongados también generan malestar social, con muchos cubanos expresando su frustración y desesperación ante la falta de soluciones efectivas.
