Sincroniza Energás en Matanzas tras el colapso eléctrico nacional

El Ministerio de Energía y Minas de Cuba informó este miércoles en su cuenta oficial de X que avanza el proceso de recuperación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) tras el apagón masivo que dejó a la isla sin servicio.

Según la entidad, está en proceso de arranque Energás Varadero, Boca de Jaruco ya entrega energía y se prepara el arranque de la unidad 1 de la CTE Santa Cruz.

Estas medidas forman parte de los intentos de las autoridades para reconectar el SEN después del quinto colapso eléctrico nacional en menos de un año.

El primer secretario del PCC en Matanzas, Mario Sabines Lorenzo, también difundió en Facebook actualizaciones sobre la sincronización de Energas.

Publicación de Facebook/Mario Sabines Lorenzo

Un patrón de colapsos

El historial reciente refleja la fragilidad del SEN:

18 de octubre de 2024: Apagón general por fallo en la Guiteras.

6 de noviembre de 2024: Desconexión total durante el paso del huracán Rafael.

4 de diciembre de 2024: Nueva caída por avería en la Guiteras.

14 de marzo de 2025: Colapso por falla en la subestación de Diezmero (La Habana).

10 de septiembre de 2025: Última caída nacional por salida imprevista de la Guiteras.

Apenas días antes, el 7 de septiembre, otra avería había dejado sin servicio eléctrico a las provincias orientales desde Las Tunas hasta Guantánamo, lo que confirma la frecuencia e intensidad creciente de los apagones masivos.

Un sistema colapsado

La propia Unión Eléctrica de Cuba (UNE) reconoce que la mayoría de las centrales térmicas superan los 40 años de explotación sin mantenimientos de capital, con infraestructura obsoleta, escasez de combustible y falta crónica de inversión.

El resultado es una crisis energética estructural que afecta cada aspecto de la vida en Cuba y que el gobierno no logra resolver, pese a las reiteradas promesas de estabilización del sistema eléctrico.

