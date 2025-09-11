Díaz-Canel reaparece en X tras horas de apagón general y asegura que "se trabaja duro”

Vídeos relacionados:

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel reapareció este miércoles en su cuenta de X, tras horas de silencio en medio de un nuevo apagón general que dejó a todo el país a oscuras, para asegurar que “se trabaja duro” en la reconexión del sistema eléctrico.

“En todo el país se está trabajando duro para reconectar el sistema eléctrico nacional. Ya se está llegando con energía a las termoeléctricas para desencadenar todo el proceso. Cada provincia toma sus medidas, como ya se sabe hacer. Ha mejorado la información a nuestro pueblo”, escribió el mandatario.

Silencio en plena crisis

La publicación llegó luego de que Díaz-Canel fuera criticado por “desaparecer” durante las primeras horas del colapso, limitándose a escribir sobre los bombardeos en Gaza mientras millones de cubanos enfrentaban la falta de electricidad y la incertidumbre. El contraste reavivó el malestar ciudadano por la desconexión del dirigente con los problemas internos.

Quinto apagón nacional en menos de un año

Cuba sumó este miércoles su quinto apagón general en menos de un año, reflejo de la fragilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). El corte ocurrió a las 9:14 de la mañana, cuando la termoeléctrica Antonio Guiteras, la más importante del país, salió inesperadamente de servicio, provocando la caída total del SEN.

El historial reciente es elocuente:

18 de octubre de 2024: Apagón general por fallo en la Guiteras.

6 de noviembre de 2024: Desconexión total durante el paso del huracán Rafael.

4 de diciembre de 2024: Nueva caída por avería en la Guiteras.

14 de marzo de 2025: Colapso por falla en la subestación de Diezmero, en La Habana.

10 de septiembre de 2025: Último apagón nacional tras salida imprevista de la Guiteras.

Apenas unos días antes, el 7 de septiembre, otra falla dejó sin electricidad a las provincias orientales desde Las Tunas hasta Guantánamo, lo que demuestra la frecuencia e intensidad creciente de los apagones masivos.

Un sistema colapsado

La UNE (Unión Eléctrica de Cuba) ha reconocido que la mayoría de las plantas del país acumulan más de 40 años de explotación sin mantenimientos de capital, con una infraestructura obsoleta, déficit de combustible y mínima inversión. La crisis energética se ha convertido en un problema estructural que golpea la vida diaria de los cubanos y que el gobierno no logra resolver.

