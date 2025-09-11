Ministro de Energía comparecerá tras el colapso del Sistema Eléctrico Nacional

Vídeos relacionados:

El régimen cubano anunció que el ministro de Energía y Minas, Vicente De La O Levy, comparecerá este jueves en la Mesa Redonda, tras el colapso del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) que dejó a la isla sin corriente.

De acuerdo con el sitio oficialista Cubadebate en la red social Facebook, De La O Levy, junto a directivos del MINEM y de la Unión Eléctrica (UNE), brindará detalles del apagón masivo ocurrido la víspera en horas de la mañana.

Publicación de Facebook/Cubadebate

Reconexión parcial y dudas

Tras 28 horas desde el suceso, la UNE, que igualmente anunció la presencia de los directivos en el programa televisivo, aseguró en redes sociales que el sistema ya fue restablecido y que todas las provincias estaban conectadas, aunque usuarios denunciaban que en varios territorios aún persistían cortes.

Publicación de Facebook/Unión Eléctrica UNE

Según la información oficial, se logró sincronizar la unidad 6 de la central de Mariel, pero nada se dijo sobre el arranque de la CTE Antonio Guiteras, epicentro del colapso del miércoles.

Lo más leído hoy:

Un patrón de colapsos

Este fue el quinto apagón nacional en menos de un año y el segundo en 2025, una cifra récord que desnuda la incapacidad del régimen para garantizar un servicio eléctrico estable.

La Guiteras acumula múltiples caídas desde 2024, a lo que se suman fallas en subestaciones, líneas de transmisión e impactos de fenómenos naturales como el huracán Rafael.

Impacto en la población

Más allá de los discursos oficiales que celebran cada reconexión, la realidad es que los cubanos enfrentan pérdidas materiales y un impacto directo en su vida cotidiana: alimentos echados a perder, electrodomésticos dañados y la desconexión digital de un país ya marcado por el aislamiento.

La crisis energética cubana se ha convertido en un símbolo del deterioro estructural del sistema bajo control estatal, donde la infraestructura obsoleta, la falta de inversión y las soluciones improvisadas condenan a millones a vivir entre apagones interminables y promesas incumplidas.

Preguntas frecuentes sobre el colapso del Sistema Eléctrico Nacional en Cuba