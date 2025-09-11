Ministro de Energía comparecerá tras el colapso del Sistema Eléctrico Nacional

Vídeos relacionados:
El régimen cubano anunció que el ministro de Energía y Minas, Vicente De La O Levy, comparecerá este jueves en la Mesa Redonda, tras el colapso del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) que dejó a la isla sin corriente.
De acuerdo con el sitio oficialista Cubadebate en la red social Facebook, De La O Levy, junto a directivos del MINEM y de la Unión Eléctrica (UNE), brindará detalles del apagón masivo ocurrido la víspera en horas de la mañana.
Reconexión parcial y dudas
Tras 28 horas desde el suceso, la UNE, que igualmente anunció la presencia de los directivos en el programa televisivo, aseguró en redes sociales que el sistema ya fue restablecido y que todas las provincias estaban conectadas, aunque usuarios denunciaban que en varios territorios aún persistían cortes.
Según la información oficial, se logró sincronizar la unidad 6 de la central de Mariel, pero nada se dijo sobre el arranque de la CTE Antonio Guiteras, epicentro del colapso del miércoles.
Un patrón de colapsos
Este fue el quinto apagón nacional en menos de un año y el segundo en 2025, una cifra récord que desnuda la incapacidad del régimen para garantizar un servicio eléctrico estable.
La Guiteras acumula múltiples caídas desde 2024, a lo que se suman fallas en subestaciones, líneas de transmisión e impactos de fenómenos naturales como el huracán Rafael.
Impacto en la población
Más allá de los discursos oficiales que celebran cada reconexión, la realidad es que los cubanos enfrentan pérdidas materiales y un impacto directo en su vida cotidiana: alimentos echados a perder, electrodomésticos dañados y la desconexión digital de un país ya marcado por el aislamiento.
La crisis energética cubana se ha convertido en un símbolo del deterioro estructural del sistema bajo control estatal, donde la infraestructura obsoleta, la falta de inversión y las soluciones improvisadas condenan a millones a vivir entre apagones interminables y promesas incumplidas.
Preguntas frecuentes sobre el colapso del Sistema Eléctrico Nacional en Cuba
¿Por qué ocurrió el apagón masivo en Cuba?
El apagón masivo en Cuba fue causado por la salida inesperada de la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, la más importante del país, lo que provocó la caída total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Este incidente es parte de un patrón de colapsos recientes que reflejan la fragilidad del sistema eléctrico cubano.
¿Cuál es el estado actual del Sistema Eléctrico Nacional en Cuba?
Según las autoridades cubanas, el Sistema Eléctrico Nacional ha sido parcialmente restablecido tras el apagón masivo, aunque usuarios de diferentes provincias reportaron que aún persistían cortes en varias áreas. La situación sigue siendo crítica debido a la infraestructura obsoleta y la falta de inversión.
¿Qué medidas está tomando el gobierno cubano para solucionar la crisis energética?
El gobierno cubano afirma tener una "estrategia viable" para recuperar el sistema eléctrico, que incluye acciones a corto y mediano plazo, como la instalación de parques solares y mejoras en la generación térmica. Sin embargo, no se espera una solución inmediata a los apagones, y la situación actual sigue siendo crítica.
¿Cuál ha sido el impacto de los apagones en la población cubana?
Los apagones han tenido un impacto significativo en la vida diaria de los cubanos, causando pérdidas de alimentos, daños a electrodomésticos y desconexión digital. Además, la población enfrenta un constante estado de incertidumbre debido a la inestabilidad del servicio eléctrico.
¿Cuántos apagones generales ha sufrido Cuba en el último año?
Cuba ha sufrido cinco apagones generales en menos de un año, lo que evidencia la incapacidad del régimen para garantizar un suministro eléctrico estable y resalta la precariedad de la infraestructura y la falta de inversión en el sector energético.
