Represión en Cuba: Activista amanece sitiada por la Seguridad del Estado en La Habana

La activista cubana Yamilka Lafita, conocida en redes sociales como Lara Crofs, denunció este jueves que agentes de la Seguridad del Estado sitiaron su vivienda en La Habana, impidiéndole salir sin explicación legal ni notificación previa.

Según relató la activista en una publicación en su perfil de Facebook, se encontraba revisando la cisterna de su casa cuando un vecino le alertó de la presencia de los agentes. “Del agua ni señales, pero los represores sí llegaron temprano”, escribió.

Uno de los oficiales, sin identificarse debidamente, le dijo que no podía salir. Al preguntarle el motivo, el agente se limitó a decir: “Sabes perfectamente por qué no puedes salir. El día que cambies tu comportamiento, ya verás lo que pasa”.

Lafita respondió con firmeza: “Si se refiere a mi comportamiento, con ser coherente con la persona que soy y seguir adelante con lo que pienso para lograr la libertad de mi país, déjeme asegurarle que queda todo el tiempo del mundo mientras el régimen esté en el poder”.

Amenazas y vigilancia: “Una patrulla espera la orden para detenerla”

El periodista independiente José Luis Tan Estrada el miércoles alertó sobre la gravedad de la situación. Aseguró que un agente conocido como Mijaín se presentó en la casa de la activista para imponerle una prohibición de salida sin orden judicial, y la amenazó con realizarle un acto de repudio con participación de los vecinos.

“Aunque no lo note, una patrulla está a la espera de la orden para detenerla”, escribió Tan Estrada y señaló que ese día la cubana tenía restringido el acceso a sus redes sociales, una medida que apunta a silenciar su voz crítica en un contexto de creciente represión en la isla.

Ángel Santiesteban detenido durante apagón general

El escritor y opositor Ángel Santiesteban-Prats fue detenido en La Habana el miércoles, tras intentar salir de su casa durante el apagón nacional que afectó a todo el país.

La periodista Camila Acosta, denunció que agentes de la Seguridad del Estado lo mantuvieron retenido por más de tres horas. Un oficial le indicó que no podría salir hasta que regresara el servicio eléctrico, una medida completamente arbitraria e ilegal.

La crisis energética, provocada por el colapso de la termoeléctrica Antonio Guiteras, ha sido usada como pretexto para reforzar la vigilancia y limitar la movilidad de opositores al régimen.

Camila Acosta también bajo vigilancia constante

El fin de semana, Camila Acosta también denunció que permanece bajo vigilancia permanente. En su vivienda de La Habana se apostaron dos agentes del G2, a quienes logró fotografiar.

No le impidieron salir, pero ella asegura que la seguían de cerca y la patrulla policial estaba lista para actuar en caso de que intentara participar en actividades públicas.

Acosta vinculó esta vigilancia con los festejos por el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre, una fecha significativa para muchos cubanos, especialmente los creyentes, y en la que suelen realizarse peregrinaciones o actos simbólicos de resistencia.

“Estamos en vísperas del Día de la Virgen... Hoy le encenderé una vela por Cuba, y porque esos esbirros que me impiden salir de mi casa un día respondan ante la justicia”, escribió.

Un patrón de represión coordinada

Los casos de Yamilka Lafita, Ángel Santiesteban y Camila Acosta forman parte de un patrón sistemático de represión en Cuba. La Seguridad del Estado intensifica los cercos y detenciones domiciliarias en fechas simbólicas, apagones o ante cualquier posibilidad de protesta.

A pesar de la crisis energética, los recursos del régimen siguen siendo empleados para vigilar, intimidar y neutralizar a periodistas, artistas y activistas.

La situación pone en evidencia que, incluso en medio de un apagón general, la prioridad del régimen no es restablecer el servicio eléctrico, sino silenciar toda voz crítica que denuncie la represión, la escasez o la falta de libertades en la isla.

