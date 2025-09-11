Cubana se hace viral con baile de reparto al ritmo de Lúcete 2

La creadora de contenido cubana Macusita Martínez, conocida en redes como @latemba0466, ha causado furor con su enérgico y desenfadado baile al ritmo del tema "Lúcete 2", de BR y Yordy Forever, producido por El Padrino Records.

La interpretación de Macusita desató una ola de comentarios en Instagram, donde su video acumula más de 33 mil corazones y decenas de comentarios.

La cubana aparece luciendo un ajustado maillot rojo que cubre todo su cuerpo. Sorprendió a sus seguidores con una coreografía llena de ritmo, actitud y seguridad, ganándose el aplauso de miles de usuarios.

“Aguaaaa”, comentó la actriz Claudia Valdés, mientras que la influencer Aly Sánchez le escribió: “Ay, yo quiero bailar así por tu madre”.

El video no solo se volvió viral por la danza, sino por la espontaneidad y carisma de Macusita, quien recibió mensajes como: “La pura repartera no existe... acto seguido: ella” o “Si mi abuelita bailara así me la llevara pa' todos lados”.

Sus pasillos perfectos y su vibra arrolladora han convertido a esta cubana en símbolo de alegría y empoderamiento, desafiando estereotipos y demostrando que el reparto no tiene edad.

El videoclip oficial de la canción "Me Gusta", conocida popularmente como "Lúcete 2" acumula cerca de cuatro millones de visualizaciones en YouTube.

