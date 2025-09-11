Cubana se hace viral con baile de reparto al ritmo de Lúcete 2

La creadora de contenido cubana Macusita Martínez, conocida en redes como @latemba0466, ha causado furor con su enérgico y desenfadado baile al ritmo del tema "Lúcete 2", de BR y Yordy Forever, producido por El Padrino Records.
La interpretación de Macusita desató una ola de comentarios en Instagram, donde su video acumula más de 33 mil corazones y decenas de comentarios.
La cubana aparece luciendo un ajustado maillot rojo que cubre todo su cuerpo. Sorprendió a sus seguidores con una coreografía llena de ritmo, actitud y seguridad, ganándose el aplauso de miles de usuarios.
“Aguaaaa”, comentó la actriz Claudia Valdés, mientras que la influencer Aly Sánchez le escribió: “Ay, yo quiero bailar así por tu madre”.
El video no solo se volvió viral por la danza, sino por la espontaneidad y carisma de Macusita, quien recibió mensajes como: “La pura repartera no existe... acto seguido: ella” o “Si mi abuelita bailara así me la llevara pa' todos lados”.
Sus pasillos perfectos y su vibra arrolladora han convertido a esta cubana en símbolo de alegría y empoderamiento, desafiando estereotipos y demostrando que el reparto no tiene edad.
El videoclip oficial de la canción "Me Gusta", conocida popularmente como "Lúcete 2" acumula cerca de cuatro millones de visualizaciones en YouTube.
Preguntas frecuentes sobre el fenómeno viral del reparto cubano
¿Quién es Macusita Martínez y por qué se ha hecho viral?
Macusita Martínez, conocida como @latemba0466 en redes sociales, es una creadora de contenido cubana que se ha vuelto viral por su enérgico baile al ritmo del tema "Lúcete 2" de BR y Yordy Forever. Su espontaneidad y carisma han conquistado a miles de seguidores, acumulando más de 33 mil "corazones" en Instagram.
¿Qué es el reparto cubano y por qué está ganando popularidad?
El reparto cubano es un género urbano que se caracteriza por su ritmo contagioso y ha ganado popularidad gracias a plataformas como TikTok. Temas como "Lúcete 2" se han convertido en fenómenos virales, impulsados por challenges que animan a personas de todo el mundo a unirse al baile, llevando la música cubana a nuevas audiencias internacionales.
¿Cómo ha influido TikTok en la popularidad de "Lúcete 2"?
TikTok ha sido clave en la popularidad de "Lúcete 2", permitiendo que el tema de BR y Yordy Forever se convierta en un fenómeno viral. A través de challenges y contenido generado por usuarios, la canción ha traspasado fronteras, acumulando millones de visualizaciones y convirtiéndose en uno de los éxitos del verano en varios países.
¿Qué impacto tiene el reparto cubano en las diferentes generaciones?
El reparto cubano ha demostrado ser un género inclusivo que trasciende generaciones. Videos virales muestran desde jóvenes hasta personas mayores disfrutando de este estilo de baile, evidenciando cómo el ritmo y la alegría del reparto unen a distintas edades y culturas, convirtiéndose en un símbolo de empoderamiento y celebración.
