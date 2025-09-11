Fuego en pleno centro de Pinar del Río: Bomberos evitan tragedia en tienda y hotel

Vídeos relacionados:

Un incendio ocurrido este miércoles en la tienda La Chiquita y el hotel Globo, en la ciudad de Pinar del Río, movilizó de inmediato a bomberos y fuerzas del Ministerio del Interior.

De acuerdo con la prensa oficialista loca, el siniestro, que generó alarma en la población, fue controlado en poco tiempo y no dejó víctimas humanas.

El jefe del Cuerpo de Bomberos, Teniente Coronel Raúl Iván Enrique Bello, informó que el fuego se originó en un pasillo ubicado en la parte trasera de la tienda, con acceso desde la calle, donde se acumulaban materiales combustibles como cartón y madera.

Aunque el incendio fue sofocado rápidamente, los especialistas continúan investigando las causas exactas.

Las primeras evaluaciones descartan daños en el interior de la tienda y del hotel Globo, colindante, aunque sí se reportaron afectaciones en instalaciones eléctricas debido a la quema de conductores.

La Empresa Eléctrica de Pinar del Río deberá inspeccionar el área antes de que pueda restablecerse la energía en las edificaciones cercanas.

Al lugar acudieron directivos y trabajadores de las cadenas TRD y Cimex, así como representantes del Partido Comunista y el Gobierno provincial.

La presencia de las autoridades buscó transmitir un mensaje de control, en un contexto de creciente descontento social por la crisis energética y la precariedad de los servicios públicos.

El incendio, aunque controlado, expuso nuevamente la vulnerabilidad de infraestructuras clave en medio de la crisis que atraviesa el país.

La acumulación de desechos y materiales inflamables en espacios comerciales refleja la falta de medidas de prevención y mantenimiento.

Las investigaciones continúan, pero lo cierto es que para los habitantes de Pinar del Río el episodio se suma a una larga lista de sobresaltos cotidianos en una provincia ya golpeada por apagones, escasez y deterioro de los servicios esenciales.

Recientemente, un incendio de grandes proporciones se desató en el municipio de Yaguajay, provincia de Sancti Spíritus, arrasó con el bar arrendado “El Refugio” y al menos cinco viviendas aledañas, según confirmaron residentes en redes sociales.

Las llamas consumieron por completo el techo del establecimiento, mientras decenas de personas se aglomeraban en la calle presenciando el desastre.

A pesar de la magnitud del incendio, no se reportaron pérdidas humanas, aunque varias familias lo perdieron todo.

