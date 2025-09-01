Incendio en bar de Yaguajay se propaga y consume varias viviendas

Un incendio de grandes proporciones se desató en la noche del domingo en el municipio de Yaguajay, provincia de Sancti Spíritus, arrasando con el bar arrendado “El Refugio” y al menos cinco viviendas aledañas, según confirmaron residentes en redes sociales.

El siniestro ocurrió en la céntrica esquina de Meneses, donde el fuego se expandió rápidamente debido a la estructura del inmueble y los materiales combustibles.

En imágenes compartidas por vecinos se observa cómo las llamas consumieron por completo el techo del establecimiento, mientras decenas de personas se aglomeraban en la calle presenciando el desastre.

A pesar de la magnitud del incendio, no se reportaron pérdidas humanas, aunque varias familias lo perdieron todo. “Reportan incendio grande en nuestro pueblo Yaguajay”, escribió un usuario en el grupo de Facebook ‘Revolico Yaguajay 2025’.

Los bomberos acudieron para sofocar las llamas, apoyados por fuerzas del ministerio del Interior (MININT) y autoridades locales. Vecinos del área también se unieron a las labores, en un intento desesperado por contener el fuego antes de que siguiera propagándose.

El bar “El Refugio” era un punto de reunión habitual en Yaguajay y su destrucción ha generado pesar en la comunidad. Las familias afectadas por la pérdida de sus viviendas esperan ahora por apoyo estatal para enfrentar la situación.

Hasta el momento no se han precisado las causas que originaron el incendio, pero los daños materiales son cuantiosos. La rapidez con que las llamas se propagaron hace pensar en la vulnerabilidad de muchas edificaciones en la localidad, donde las condiciones constructivas y la falta de recursos para la prevención de incendios agravan el riesgo de tragedias similares.

Los casi 13,000 habitantes de la comunidad de Yaguajay amanecieron conmocionados tras una noche marcada por el fuego y la solidaridad vecinal, en un episodio que pone en evidencia la fragilidad de las infraestructuras y la urgencia de medidas más efectivas de seguridad.

Una oleada de incendios golpea a familias y espacios emblemáticos en Cuba

El incendio ocurrido en el bar “El Refugio” de Yaguajay se suma a una serie de siniestros recientes que han afectado tanto a familias vulnerables como a instituciones de valor patrimonial en distintas provincias del país.

A finales de agosto, en la localidad de San Pedro, Guantánamo, una madre y sus cuatro hijos quedaron en la total desolación después de que un incendio redujera a cenizas su vivienda de madera.

La mujer, identificada como Nairiusky López Durán, perdió todas sus pertenencias mientras se encontraba en el río lavando ropa, debido a la falta de agua en la zona. La tragedia provocó una movilización solidaria de vecinos y amigos, que acudieron con alimentos, ropa y donaciones económicas.

Días antes, otra familia de Morón, en la provincia de Ciego de Ávila, sufrió la misma desgracia. Una madre y sus dos hijos pequeños perdieron su hogar y todas sus pertenencias en el Reparto Peñaranda, luego de que las llamas arrasaran con la vivienda y dejaran tras de sí solo escombros carbonizados. Los allegados denunciaron que el fuego habría sido provocado, lo que aumentó la consternación en la comunidad.

No solo las familias han resultado afectadas. A inicios de agosto, la histórica Parroquia Mayor de Sancti Spíritus —el templo católico más antiguo de Cuba— sufrió un principio de incendio causado por la explosión de baterías de litio. Aunque el fuego fue controlado rápidamente y no ocasionó daños estructurales, el episodio generó alarma por tratarse de un bien patrimonial del siglo XVII.

Estos sucesos reflejan una preocupante tendencia en el país: el aumento de incendios que dejan a su paso devastación material y emocional. Factores como los prolongados apagones, el uso de soluciones improvisadas para cocinar o iluminarse, y la precariedad de muchas construcciones elevan el riesgo de que se repitan tragedias similares en cualquier rincón de la isla.