Claudia Artiles sorprendió —y de qué manera— a Ultrack por su cumpleaños número 37. Con los ojos vendados y sin sospechar nada, el creador de contenido cubano se encontró con un cuarto decorado con pétalos de rosa, globos, luces tenues y un enorme “37” que lo dejó sin palabras. Un momento muy especial que la pareja decidió compartir con sus seguidores en redes sociales, y que rápidamente se volvió viral.

La escena, publicada en TikTok, ya acumula miles de visualizaciones. La reacción de Ultrack fue tan espontánea y desbordante que muchos bromearon con que Claudia salió “viva de milagro”. “Casi la tumba”, “Parece un niño chiquito con su primer regalo”, “Nunca le habían hecho algo así”, comentaron entre risas y ternura los usuarios. Lo cierto es que no necesitó decir nada: su abrazo lo dijo todo.

Y es que desde que hicieron pública su relación, Claudia y Ultrack se han convertido en una de las parejas más virales del panorama digital cubano. Se han tatuado, regalado coches, dedicado mensajes románticos y compartido escenas que bien podrían formar parte de una serie. Ella lleva su nombre en el brazo; él, la mirada de ella en la espalda.

Más allá del romance, lo que ha conquistado a muchos es cómo Claudia se ha integrado en la vida familiar de Ultrack. Su vínculo con las hijas de él ha sido tan natural como entrañable. En otro video viral, sorprendió a la pequeña Victoria con un regalo, y las redes aplaudieron el gesto: “Ojalá todas fueran así con los hijos de sus parejas”.

Claudia, que también es madre, ha demostrado desde el principio un compromiso real con esta familia ensamblada. Incluso antes de conocer a las niñas, ya les había preparado su habitación con detalles personalizados. También mantiene una relación cordial y respetuosa con Amanda Sanz, la madre de las pequeñas, algo que muchos seguidores han destacado como un ejemplo de madurez.

En este último gesto, la decoración no fue ostentosa ni exagerada, pero sí pensada con esmero. Y eso, para muchos, vale más que cualquier regalo costoso. Fue un detalle sencillo, cargado de intención y cariño, que emocionó tanto al homenajeado como a quienes lo vieron desde la pantalla.

El cumpleaños 37 de Ultrack no solo fue una celebración íntima, sino también un nuevo capítulo de esta historia compartida que sigue enganchando a miles. Cada video, cada gesto y cada mirada entre ellos parece sumar un motivo más para que sus seguidores no se pierdan ni un solo post.

