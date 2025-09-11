Camila 'Cara' Rodríguez no ha pasado desapercibida en redes sociales en medio del escándalo por el video íntimo filtrado de su exesposo, el cantante colombiano Beéle, y la modelo venezolana Isabella Ladera. Sin mencionar nombres ni ofrecer declaraciones directas, la influencer colombiana ha publicado una serie de TikToks que muchos interpretan como una respuesta indirecta, pero contundente, a la polémica.

Uno de los videos más virales la muestra bailando junto a su amigo y también creador de contenido Valentino Lázaro, en una tendencia musical que incluye letras provocadoras. Aunque se trata de un ‘trend’ popular, el momento en que lo publicó y los gestos compartidos en cámara generaron una ola de interpretaciones entre los usuarios, quienes leyeron el contenido como una clara indirecta a Isabella Ladera.

La canción elegida —“MUXAXA”, de Tokischa con La Más Doll— destaca por su tono sarcástico y un lenguaje crudo que hace alusión a temas de traición, abandono y burla. Aunque Cara no personaliza el mensaje, el contexto es evidente: la publicación apareció justo después de que el video íntimo de Beéle e Isabella se hiciera viral, alimentando la percepción de que el contenido estaba dirigido a ellos.

La historia entre estos tres nombres ha sido tan mediática como polémica. Cara fue pareja de Beéle durante años, además de su corista y road manager. Juntos tienen dos hijos, y su ruptura fue conflictiva: ella lo acusó de infidelidad y de haber comenzado su relación con Ladera mientras aún estaban casados. Él, por su parte, la demandó por presunta violencia física, psicológica y económica. La justicia falló a su favor, ordenando que Cara recibiera terapia y facilitara el vínculo entre el cantante y sus hijos.

Tras un tiempo enfocada en su vida personal y en su relación con el productor Jake Castro, la filtración del video reactivó la atención mediática. Sin embargo, Cara no ha recurrido a declaraciones públicas. En cambio, ha utilizado las redes y las tendencias virales para lanzar mensajes entre líneas que sus seguidores no han dudado en aplaudir como una forma de catarsis emocional.

Los comentarios en TikTok reflejan el amplio respaldo hacia la influencer. Se leen mensajes como: “Ríete mami, que cuando tú llorabas, la moza se subía al escenario riéndose”, “Esto es justicia divina”, “Ahora le toca llorar a la otra”, “El karma no falla”, “El que ríe de último, ríe mejor”, “Cara no dijo nada, pero lo dijo todo”, y “Ellos puya y puya, y yo like y like”. Para muchos, la reacción de la influencer no solo es comprensible, sino también merecida.

Lejos de caer en confrontaciones abiertas, Camila 'Cara' Rodríguez ha logrado cambiar el tono de la historia. Con humor, tiempo y estrategia, ha conectado con una audiencia que la vio vulnerable en el pasado y que hoy la respalda en esta especie de revancha emocional silenciosa, pero efectiva.

