La actriz cubana Yany Prado compartió un vibrante video en Instagram que desató una ola de emociones entre sus seguidores. Con trenzas largas, vestida con ropa deportiva y moviéndose con naturalidad al ritmo de la emblemática "Conga de Micaela", la artista expresó su orgullo por sus raíces cubanas y santiagueras.

“Yo amo mi tierra, señores, y amo ser cubana. Quería agregar que estoy orgullosa de ser Prado Torres y del barrio Colón. Existo por mis raíces”, escribió en la descripción del video, que acumula miles de visualizaciones y comentarios cargados de nostalgia, alegría y patriotismo.

El clip, que destaca el sabor y el carácter del baile tradicional cubano, ha sido celebrado por cientos de seguidores y figuras del espectáculo. La cantante Greeicy comentó: “Me das ganas de bailar”, mientras otra usuaria señaló emocionada: "Micaela se fue para otras tierras buscando caminos".

Los mensajes más repetidos coinciden en una idea: "Todos somos Micaela", una metáfora que revive la conexión cultural y emocional que los cubanos, dentro y fuera de la isla, sienten con esta canción que ha marcado generaciones.

Frases como "¡Que viva Cuba libre!", "Arriba las cubanas", "Representando siempre" y "Así somos las cubanas, otro nivel", inundaron la publicación, donde no faltaron quienes recordaron bailes escolares, carnavales y congas barriales al escuchar ese clásico ritmo santiaguero.

El video ha generado un auténtico fenómeno viral, no solo por el carisma y la fuerza de Yany Prado, sino por la profunda carga simbólica que tiene esta canción en el imaginario colectivo cubano. Su publicación demuestra, una vez más, cómo la música y el orgullo cultural pueden derribar distancias y unir corazones.

Preguntas frecuentes sobre Yany Prado y su conexión cultural con Cuba