Fixty Ordara sale en defensa de L Kimii y arremete contra Otaola: "No te cansas de querer hundir a los de tu tierra"

El cantante cubano Fixty Ordara salió en defensa de su colega L Kimii y no dudó en lanzar duras críticas contra el presentador Alexander Otaola, en medio de la reciente polémica que ha sacudido las redes sociales.

A través de sus historias de Instagram, Fixty compartió una captura de pantalla de un mensaje privado que envió directamente al influencer cubano radicado en Miami, reprochándole su actitud hacia los artistas de la isla.

“Sin que me quede nada por dentro mi rey. Mano, tú no te cansas de querer hundir a los de tu tierra y apoyar a los de afuera, asere. Debería darte pena. El karma existe asere déjate de abuso mano que tú no sabes el sentimiento de las personas”, escribió Fixty en un mensaje directo a Otaola, visiblemente molesto.

Captura Instagram / Fixty Ordara

La historia fue acompañada por una frase clara y directa para L Kimii: "Osniel, te dije que es en los momentos malos, no en los buenos. Con mamá no".

Fixty no solo criticó el trato de Otaola hacia L Kimii, sino que también cuestionó su impacto y comportamiento en redes: “Tienes más haters que fans por tu arrogancia, Pipo”.

El respaldo de Fixty llega en un momento en que la comunidad artística urbana cubana se ha visto dividida entre los que apoyan a L Kimii y los que respaldan al polémico influencer.

Contexto de la polémica entre L Kimii y Otaola

La disputa comenzó cuando L Kimii explotó en redes contra Otaola, acusándolo de de hacer comentarios racistas hacia él y su familia y hasta le advirtió que preparara a sus abogados para una demanda.

Como era de esperarse, Otaola no se quedó callado y respondió duramente desde su espacio, acusando a L Kimii de promover discursos homofóbicos.

La disputa sigue generando reacciones en las redes sociales, y todo apunta a que el drama entre estos exponentes del entretenimiento cubano continuará dando de qué hablar.

