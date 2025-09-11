El Chulo da la cara por L Kimii y ataca a Otaola: "Él está luchando por sus sueños, tu tarea es conmigo"

El reguetonero cubano El Chulo salió este miércoles en defensa de su colega L Kimii y lanzó fuertes críticas contra el presentador Alexander Otaola, tras los recientes comentarios que este hiciera sobre el joven artista urbano.

En una historia de Instagram, El Chulo envió un mensaje directo a Otaola: “Miriam Hernández, a partir de ahora cada vez que te metas con un colega mío que yo quiera y respete, como te metiste ahora con L Kimii, voy por ti. Pero relajado, a ti te gusta que te hagan los videitos relajados y bachateándote. Vengo de vacaciones ahora mismo, a botar mi dinero, me entiendes. Te voy a decir una sola cosa: el Kimii está comprometido, eso es de Samanta”.

El mensaje fue acompañado por otras publicaciones en las que el cantante defendió la trayectoria de L Kimii, asegurando que las críticas de Otaola no tienen relevancia y que su programa es consumido mayormente por “personas de la tercera edad”. “El programucho ese tuyo nada más lo ven personas de la edad adulta de 60 años en adelante”, escribió en una de las historias, en tono burlón.

En otro de los mensajes, El Chulo pidió a Otaola dejar tranquilo a L Kimii para que siga enfocado en su carrera: “Deja que el chamaco siga peleando y luchando por sus sueños enfocado, tu tarea es conmigo que ando lleno de fula y cuando estoy aburrido te dedico un tiempito”, publicó.

Las declaraciones de El Chulo se producen tras la polémica generada en el programa de Otaola, donde el presentador cuestionó la música y la vida personal de L Kimii, lo que ha provocado reacciones de apoyo al reguetonero por parte de varios colegas del género.

