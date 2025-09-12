Vídeos relacionados:

Este viernes 12 de septiembre, el reguetonero cubano Ovi se enfrentará en el ring con el puertorriqueño Bryant Myers, en un combate de boxeo que ha generado gran revuelo en redes sociales y en el mundo del entretenimiento urbano. Se trata de una de las peleas más comentadas del año, no solo por la fama de sus protagonistas, sino también por el historial de tensiones y amenazas que los llevó hasta el cuadrilátero.

La pelea forma parte del evento titulado “Saldando Cuentas”, organizado por Universal Promotions, y se celebrará en el Coliseo Rubén Rodríguez, en Bayamón, Puerto Rico.

Cuándo y a qué hora es la pelea

El evento se celebra este viernes 12 de septiembre de 2025. Según informó Molusco, las puertas del Coliseo Rubén Rodríguez abrirán a las 5:30 p.m. y el primer combate comenzará a las 7:00 p.m. La transmisión en vivo del evento "Saldando Cuentas" comenzará a las 8:00 p.m. (hora local de Puerto Rico, Cuba y Miami) a través de Ticketera.

Dónde ver la pelea en vivo

La pelea se transmitirá exclusivamente en vivo vía streaming, bajo la modalidad pago por ver (PPV), a través de la plataforma Ticketera, a partir de las 8:00 p.m. Los interesados pueden adquirir su acceso pinchando aquí.

Cuánto miden Ovi y Bryant Myers

Ovi: aproximadamente 1,70 metros

Bryant Myers: cerca de 1,65 metros

Detalles oficiales del combate

El enfrentamiento será la atracción especial de la noche, en un combate avalado por la Federación Puertorriqueña de Boxeo, lo que le otorga carácter oficial dentro del circuito profesional.

Categoría: 154 libras (peso superwélter)

Duración: 3 asaltos

Peso registrado:

Bryant Myers: 153 libras

Ovi: 153 libras

Este formato breve busca ofrecer un espectáculo ágil, dentro de las reglas del boxeo profesional, adaptado al contexto del entretenimiento urbano.

El conflicto que los llevó al ring

Ovi y Bryant Myers colaboraron musicalmente en 2021, pero su relación se deterioró drásticamente en 2025, hasta explotar públicamente. El pasado agosto, durante una rueda de prensa para promocionar el evento, protagonizaron un altercado violento.

Ovi lanzó comentarios provocadores que incluyeron referencias a la madre de Myers. En respuesta, el boricua le arrojó un micrófono a la cabeza, generando caos en el recinto. El incidente dejó incluso un herido: el presidente de Universal Promotions, quien recibió un golpe accidental y debió ser atendido por personal médico.

Desde entonces, la pelea se volvió viral y ambos artistas continuaron lanzándose mensajes agresivos en redes sociales.

Un cara a cara más tranquilo antes del combate

El 11 de septiembre, un día antes del combate, Ovi y Myers se reencontraron en el canal MoluscoTV para un último cara a cara. A diferencia del primer encuentro, esta vez se mostraron más serenos y centrados en el aspecto deportivo del evento.

El propio Molusco destacó lo inédito del momento: “Es la primera vez que dos artistas urbanos de este nivel se enfrentan en un ring de boxeo profesional”.

Más allá del resultado, la pelea entre Ovi y Bryant Myers ya ha dejado su huella en la cultura urbana de 2025 como un espectáculo que mezcla deporte, música y drama mediático.

¿Quién ganará? Estamos a horas de descubrirlo...

