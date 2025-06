El cantante cubano Ovidio Crespo, conocido artísticamente como Ovi, confesó durante una entrevista con Santiago Matías en el popular programa dominicano Alofoke Radio Show que su proceso migratorio en Estados Unidos fue tan costoso como angustiante. El artista aseguró que tuvo que desembolsar casi 80 mil dólares en honorarios legales para evitar ser deportado a Cuba.

“En abogados se me fueron casi 80 mil dólares”, declaró el reguetonero desde República Dominicana, donde actualmente se encuentra de visita tras recibir un perdón migratorio por parte del gobierno estadounidense.

Ovi explicó que su situación legal fue el resultado de un problema con la justicia que lo llevó a estar más de 90 días detenido en el Centro de Procesamiento Krome, una prisión para inmigrantes en el sur de Florida. “Fue difícil el perdón. Estuve más de 90 días peleando con una abogada de inmigración en una prisión”, relató.

Aunque describió el centro como un lugar con condiciones aceptables, reconoció que lo más complicado fue el impacto emocional. “Mentalmente fue muy duro. No saber qué iba a pasar”, confesó.

Durante su comparecencia ante el juez de inmigración, Ovi aseguró que tomó la decisión de cambiar su estilo de vida. “Yo al juez le pedí el perdón y le dije que iba a hacer lo que estoy haciendo, que no iba a andar más con pistolas. A la jueza le dije que iba a pagar por seguridad para no andar con pistola”, detalló.

El intérprete agradeció la segunda oportunidad que le otorgó Estados Unidos: “Mi estatus legal es que me dieron el perdón. Por eso hoy puedo estar en República Dominicana. Gracias al gobierno de Estados Unidos que me dio una segunda oportunidad”.

Ovi ha relatado en varias ocasiones lo difícil que fue enfrentar su proceso legal, especialmente por el riesgo de ser deportado a Cuba, un país al que no desea regresar. “Lo que me asfixiaba era que no vería a mi mamá y a mi hijo”, dijo en una entrevista anterior.

La revelación del alto costo legal subraya los desafíos que enfrentan muchos migrantes cubanos en su intento de regularizar su situación en Estados Unidos, especialmente en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias.

